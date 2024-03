Torcida do Atlético de Madri faz cântico racista contra Vini: 'chimpanzé'

Caso ocorreu antes da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre o clube espanhol e a Inter de Milão no estádio Metropolitano

"Olé, olé, olé, Vini chimpanzé", diz o cântico entoado. O momento foi registrado do lado de fora do Estádio Cívitas Metropolitano.

Outros dois episódios aconteceram, mas sem cânticos. No ano passado, um boneco com a camisa do brasileiro foi "enforcado" em uma ponte de Madri antes de um clássico. Em outro duelo, uma menina vestindo a camisa de Vini Jr. foi insultada por torcedores do Atlético na porta do estádio.