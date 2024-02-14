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Tragédia

Tia do goleiro Weverton, do Palmeiras, morre após ter casa invadida pela PM

Maria José Pereira, de 67 anos, tinha um histórico de problemas de saúde e passou mal com a invasão dos policiais, que procuravam um de seus filhos

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 18:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 fev 2024 às 18:38
Maria José Pereira era tia de Weverton, goleiro do Palmeiras
Maria José Pereira era tia de Weverton, goleiro do Palmeiras Crédito: Arquivo Pessoal e Cesar Greco/Palmeiras
Uma mulher de 67 anos morreu após ter a casa invadida por policiais militares e passar mal em Rio Branco (AC).
Maria José Pereira deu entrada em um pronto-socorro na quinta-feira (8) e morreu nesta terça-feira (13). A morte dela foi confirmada por familiares à reportagem.
A idosa, que é tia do goleiro Weverton, do Palmeiras, tinha um histórico de problemas de saúde. O fato foi informado aos policiais antes da abordagem, disse a advogada da família, Helane Cristina.
Os PMs entraram na casa da idosa procurando por um dos filhos dela, que está preso. Após uma discussão com uma das filhas de Maria José, uma confusão generalizada aconteceu.
O momento das agressões dos policiais foi gravado e compartilhado pela advogada da família nas redes sociais.
No vídeo, é possível ver Maria José tentando evitar que a filha seja colocada em um camburão. Ela se agarra à jovem e é afastada por um policial.
Maria José foi levada ao hospital por uma ambulância do Samu.
Um inquérito policial foi aberto, informou a PM em nota enviada à reportagem. A corporação lamentou a morte da idosa e disse que a Corregedoria "está tomando as medidas legais cabíveis ao caso".
"[Os PMs] invadiram e jogaram spray de pimenta. Pegou na minha mãe, pegou nas crianças que estavam em casa e daí a minha mãe, como tinha problema no coração, foi para o pronto-socorro", afirma Magno Pereira, filho de Maria José, à reportagem.

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