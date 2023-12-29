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Na Vila

Santos anuncia o lateral capixaba Hayner para a temporada 2024

Cria do Rio Branco, o jogador esteve no Coritiba e acertou com o Alvinegro Praiano, onde disputará o Campeonato Paulista e a Série B do Brasileirão em 2024

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 18:48

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 dez 2023 às 18:48
O Santos continua ativo no mercado e anunciou nesta sexta-feira a contratação do lateral-direito Hayner, o sétimo reforço santista para a temporada 2024. Aos 28 anos, o jogador chega emprestado pelo Azuriz, clube da primeira divisão paranaense, após disputar o Brasileirão pelo Coritiba, e assinará um contrato válido por uma temporada no início de 2024, conforme informado pelo clube.
Hayner
Hayner esteve no Coritiba em 2023 e acertou com o Santos para a próxima temporada Crédito: Rafael Ianoski / Coritiba
Vinculado ao Azuriz desde de 2021, Hayner foi emprestado para Sport, Atlético-GO e Dinipro, da Ucrânia, antes de ser cedido ao Coritiba, em agosto de 2023. Não teve muito espaço no time coxa-branca e fez apenas oito partidas, três delas como titular. Assim como o próprio Santos, amargou o rebaixamento para a Série B ao final da temporada.
Revelado pelo Bahia, o lateral-direito também já vestiu as camisas de Náutico, Paysando, Novorizontino, Louletano (Portugal) e Cuiabá. Ele se junta à lista de reforços santistas que já tinha o meia Giuliano, o lateral-direito Aderlan, o lateral-esquerdo Jorge, o zagueiro Gil, o atacante Willian Bigode e o meia Otero.
Nos últimos dias, o Santos também chegou a acordos com jogadores que já estavam no elenco, caso do goleiro João Paulo, do volante Rincón e do atacante Julio Furch. Os três aceitaram reduções no salário devido à situação do clube em 2024, quando o Santos terá orçamento menor por não disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.
Outros que foram confirmados no elenco atual são os zagueiros Joaquim e Jair. O clube paulista, que disputará apenas o Campeonato Paulista e a Série B em 2024, deve anunciar mais reforços nos próximos dias. Há negociação com o atacante Guilherme, do Grêmio.
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