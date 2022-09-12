Rogério Ceni diz que abre mão de multa se quiserem demiti-lo do São Paulo

"A responsabilidade de tudo aqui é minha. No jogo do dia 1º, no dia 2, se a gente não entregar o título e quiserem que eu saia, a minha multa rescisória está liberada. Mais do que o contrato que está assinado, está aqui a minha palavra, dou para você aqui. Se quiserem me trocar, pode trocar quando quiser, sem problemas", afirmou.