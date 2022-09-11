Corinthians empata com a reserva do São Paulo e fica fora do G4

Com o empate contra o São Paulo, Corinthians agora soma 44 pontos e fica na quinta colocação do Brasileiro

O técnico Rogério Ceni novamente optou por levar a campo um time reserva, focado na Copa do Brasil. Vítor Pereira, por sua vez, mesmo estando em situação mais confortável tanto no mata-mata quanto no torneio de pontos corridos, usou força máxima.

Neste cenário, ficou claro nos primeiros minutos de jogo que haveria uma disputa sobre qual equipe tomaria as rédeas do jogo. A ansiedade em concluir os lances atrapalhou os dois lados, com decisões equivocadas, principalmente no terço final do gramado. Após perturbar a defesa são-paulina seguidas vezes, aos 13 minutos, o centroavante Yuri Alberto emendou um belo chute de fora da área e colocou o Corinthians em vantagem.