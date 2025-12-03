Decisivo

Neymar brilha, marca 3 gols e afasta Santos do rebaixamento

Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o craque teve atuação decisiva e conduziu o Peixe a uma vitória importante sobre o Juventude

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 23:05

Neymar, atacante do Santos Crédito: Léo Piva/Santos FC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, Neymar teve atuação decisiva e conduziu o Santos a uma vitória importante sobre o Juventude, nesta quarta-feira (3), por 3 a 0. O camisa 10 marcou os três gols da partida e afastou a equipe paulista da zona de rebaixamento.

Com 44 pontos -dois a mais do que o Vitória, o 17º colocado, o time da Baixada chega à rodada final fora do chamado Z4 e dependerá apenas de si para garantir a permanência na elite. No próximo domingo (7), enfrentará o Cruzeiro, na Vila Belmiro.

Em Caxias do Sul, a rede foi balançada apenas na segunda etapa. Neymar abriu o caminho do triunfo aos 11 minutos, ampliou aos 20 e, de pênalti, fez seu terceiro gol aos 28.

Agora, o craque soma oito gols no campeonato, no qual acumula apenas 19 partidas disputadas. Em sua segunda passagem pelo Santos, o jogador tem convivido com sucessivas lesões.

Com o joelho esquerdo machucado, Neymar vem atuando no sacrifício nas rodadas finais do Nacional para ajudar o clube a evitar o segundo rebaixamento de sua história.

