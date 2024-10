Flamengo x Corinthians: onde assistir ao confronto pela Copa do Brasil

Jogo válido pelas semifinais da Copa do Brasil acontece nesta quarta-feira (02), às 21h45 (de Brasília).

Flamengo e Corinthians iniciam o duelo dos dois clubes mais populares do país na semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. O duelo de volta entre as equipes está previsto para o dia 20, na Neo Química Arena. Quem passar pega o classificado do confronto entre Atlético-MG e Vasco.