Flamengo diz que Oscar ainda não foi liberado pelo Shanghai

Bruno Spindel e Marcos Braz responderam as dúvidas sobre a negociação com Oscar Crédito: FLA TV/Reprodução

O Flamengo realizou hoje (4) a apresentação do volante chileno Erick Pulgar, novo reforço do clube. Na coletiva, os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel comentaram sobre alguns assuntos que interessam a torcida rubro-negra, entre eles, a vinda do meia Oscar, que atualmente joga pelo Shanghai Port, da China. Braz comentou sobre a liberação do clube em relação ao atleta.

“Temos uma situação em relação ao Oscar. Deixar claro que ainda não tem nada. O Flamengo jamais teve qualquer negociação com o clube chinês. O Flamengo respeita o Shanghai e muito. A gente respeita a história do Oscar no Shanghai. Chegou lá em 2017. Ele tem uma história com o clube e é ídolo das crianças chinesas que moram em Shangai. O Flamengo respeita isso. E por respeitar e por estar sempre atento a isso, o Flamengo vai aguardar até onde se achar confortável e possível para que se tenha a liberação, para que possamos definir a contratação. Ainda não tem nada, o jogador nem sequer tem a liberação para treinar. Isso até o momento que sentei nessa cadeira”.

O dirigente falou também que a ideia é um empréstimo, que respeita muito o time chinês e que a estratégia para acertar a contratação de um jogador como o Oscar é a paciência.