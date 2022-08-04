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Paciência

Flamengo diz que Oscar ainda não foi liberado pelo Shanghai

Dirigentes esclarecem que ainda tentam liberação do clube para trazer o atleta por empréstimo até o fim do ano. Marcos Braz prega paciência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2022 às 15:04

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 15:04

Bruno Spindel e Marcos Braz responderam as dúvidas sobre a negociação com Oscar
Bruno Spindel e Marcos Braz responderam as dúvidas sobre a negociação com Oscar Crédito: FLA TV/Reprodução
O Flamengo realizou hoje (4) a apresentação do volante chileno Erick Pulgar, novo reforço do clube. Na coletiva, os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel comentaram sobre alguns assuntos que interessam a torcida rubro-negra, entre eles, a vinda do meia Oscar, que atualmente joga pelo Shanghai Port, da China. Braz comentou sobre a liberação do clube em relação ao atleta.
“Temos uma situação em relação ao Oscar. Deixar claro que ainda não tem nada. O Flamengo jamais teve qualquer negociação com o clube chinês. O Flamengo respeita o Shanghai e muito. A gente respeita a história do Oscar no Shanghai. Chegou lá em 2017. Ele tem uma história com o clube e é ídolo das crianças chinesas que moram em Shangai. O Flamengo respeita isso. E por respeitar e por estar sempre atento a isso, o Flamengo vai aguardar até onde se achar confortável e possível para que se tenha a liberação, para que possamos definir a contratação. Ainda não tem nada, o jogador nem sequer tem a liberação para treinar. Isso até o momento que sentei nessa cadeira”.
O dirigente falou também que a ideia é um empréstimo, que respeita muito o time chinês e que a estratégia para acertar a contratação de um jogador como o Oscar é a paciência.
“É de interesse que ele tenha contrato até o fim do ano. Oscar chegando até o último dia que permita sua inscrição para o Brasileiro é de interesse. Isso não quer dizer que o negócio será efetuado. A gente ainda não abriu nenhuma tratativa, ainda não tem nada certo. A gente até acha que não vai ter problema nenhum, vale muito a vontade do jogador sempre. Mas não tem absolutamente nada. Temos que respeitar o clube chinês e a torcida deles, ele é um ídolo lá. Vamos esperar o tempo possível para que o Shanghai tenha a melhor decisão possível para eles lá”.

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