Oscar e Shanghai se despedem, e caminho fica aberto para acerto com o Fla

Inicialmente, a liberação seria apenas para que o jogador ficasse com a família e treinasse de maneira individual. No entanto, o Flamengo entrou na jogada, contou com a ajuda do empresário Giuliano Bertolucci e encaminhou um acordo com atleta. Após muitas tratativas para convencer os chineses da negociação com o Rubro-Negro, a situação evoluiu.

"Desde o início de 2022 eu tenho tido alguns problemas pessoais e familiares que dificultam o meu dia a dia. Recentemente, voltei ao Brasil para acompanhar a minha família durante esse período. Nesse tempo no Brasil, vou fazer de tudo para manter meu nível competitivo, físico e mental, treinando em casa ou com um clube local de futebol profissional. Sem dúvidas, eu ainda sou e sempre serei parte do Shanghai Port FC. Meu coração está com vocês, e apoiarei o clube de toda maneira que eu puder. Obrigado a todos os torcedores e ao Shanghai Port FC, por nos entender e apoiar. Nos veremos em breve."