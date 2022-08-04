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Futebol

Oscar e Shanghai se despedem, e caminho fica aberto para acerto com o Fla

Jogador e clube usaram as redes sociais para anunciar a despedida. Nos comentários, a torcida do Flamengo já deseja boas-vindas ao meia de 30 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 ago 2022 às 09:55

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 09:55

Oscar, meia de 30 anos, pode ser anunciado em breve como reforço do Flamengo
Oscar, meia de 30 anos, pode ser anunciado em breve como reforço do Flamengo Crédito: Reprodução / Twitter @oscar8
Oscar e Shanghai Port FC utilizaram suas redes sociais para darem um "até breve um ao outro". Liberado pelo clube chinês para resolver questões particulares no Brasil, o meia de 30 anos abriu caminho para o acerto com o Flamengo por empréstimo até o fim desta temporada.
Inicialmente, a liberação seria apenas para que o jogador ficasse com a família e treinasse de maneira individual. No entanto, o Flamengo entrou na jogada, contou com a ajuda do empresário Giuliano Bertolucci e encaminhou um acordo com atleta. Após muitas tratativas para convencer os chineses da negociação com o Rubro-Negro, a situação evoluiu.
Na rede social chinesa Weibo, Oscar postou uma despedida longa, com o principal trecho dizendo: "Nesse tempo no Brasil, vou fazer de tudo para manter meu nível competitivo físico e mental, treinando em casa ou com um clube local de futebol profissional". Já o Shanghai, pouco tempo depois, respondeu: "Vejo você em breve. Amo você também".
Recentemente, o meia postou uma foto vestido com a camisa rubro-negra, o que aumentou ainda mais os rumores da transferência e agitou os torcedores flamenguistas.

CONFIRA A ÍNTEGRA DA POSTAGEM DE OSCAR

"Desde o início de 2022 eu tenho tido alguns problemas pessoais e familiares que dificultam o meu dia a dia. Recentemente, voltei ao Brasil para acompanhar a minha família durante esse período. Nesse tempo no Brasil, vou fazer de tudo para manter meu nível competitivo, físico e mental, treinando em casa ou com um clube local de futebol profissional. Sem dúvidas, eu ainda sou e sempre serei parte do Shanghai Port FC. Meu coração está com vocês, e apoiarei o clube de toda maneira que eu puder. Obrigado a todos os torcedores e ao Shanghai Port FC, por nos entender e apoiar. Nos veremos em breve."

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