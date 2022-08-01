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Será que vem?

Oscar surge com camisa do Flamengo e aumenta rumores sobre negociação

Jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado em transferências no futebol, divulgou a foto do brasileiro e incendiou a torcida carioca nas redes sociais
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

01 ago 2022 às 12:16

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 12:16

Oscar está no Brasil e está afastado do futebol chinês até 2022
Oscar está no Brasil e está afastado do futebol chinês até 2022 Crédito: Reprodução / Twitter
Em tratativas com o Rubro-negro carioca, o meia Oscar, de 30 anos, surgiu usando uma camisa do Flamengo em foto que circula nas redes sociais e aumentou o alvoroço entre a torcida do clube sobre a negociação com o jogador.
Oscar tem contrato com o Shanghai Port até o fim de 2024. Situação que deixa o clube carioca de mãos atadas, já que o valor da cessão por empréstimo está fora dos planos financeiros da equipe. O jogador está no Brasil acompanhando a gravidez da esposa, e foi liberado pelo clube chinês a ficar afastado até o fim de 2022, mas sem atuar por outro clube.

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De acordo com matéria publicada pelo ge, o empresário Giuliano Bertolucci tenta convencer o Shanghai a liberar Oscar para que defenda outra equipe e se mantenha em atividade.
O clube carioca não é o único a acompanhar a situação de Oscar, recentemente, rumores sobre o jogador atuar pelo Corinthians também surgiram e movimentaram as duas maiores torcidas do país. Mas logo o Flamengo se adiantou nas tratativas e ganhou protagonismo nas conversas com o meia.
Atualmente, Marcos Braz se atualiza sobre a situação de Oscar com o clube chinês quase que diariamente e vive a expectativa da liberação do Shanghai. O meia tem o maior salário do futebol chinês, com valores próximos a R$ 10 milhões por mês. Apesar das cifras astrônomicas, o jogador já deixou claro ao dirigente carioca que aceita reduzir sua faixa salarial para atuar no Flamengo no possível contrato até o fim do ano.

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