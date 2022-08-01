Oscar surge com camisa do Flamengo e aumenta rumores sobre negociação

Oscar está no Brasil e está afastado do futebol chinês até 2022 Crédito: Reprodução / Twitter

Em tratativas com o Rubro-negro carioca, o meia Oscar, de 30 anos, surgiu usando uma camisa do Flamengo em foto que circula nas redes sociais e aumentou o alvoroço entre a torcida do clube sobre a negociação com o jogador.

Oscar tem contrato com o Shanghai Port até o fim de 2024. Situação que deixa o clube carioca de mãos atadas, já que o valor da cessão por empréstimo está fora dos planos financeiros da equipe. O jogador está no Brasil acompanhando a gravidez da esposa, e foi liberado pelo clube chinês a ficar afastado até o fim de 2022, mas sem atuar por outro clube.

De acordo com matéria publicada pelo ge , o empresário Giuliano Bertolucci tenta convencer o Shanghai a liberar Oscar para que defenda outra equipe e se mantenha em atividade.

O clube carioca não é o único a acompanhar a situação de Oscar, recentemente, rumores sobre o jogador atuar pelo Corinthians também surgiram e movimentaram as duas maiores torcidas do país. Mas logo o Flamengo se adiantou nas tratativas e ganhou protagonismo nas conversas com o meia.