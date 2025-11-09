Determinante

Fábio brilha no reencontro com o Cruzeiro e Fluminense empata no Mineirão

Ídolo do time celeste, o paredão tricolor garantiu que o placar não saísse do zero no duelo da tarde deste domingo (09)

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 18:45

O reencontro entre Cruzeiro e Fábio voltou a ter o goleiro como protagonista. Em sua oitava partida contra o ex-clube, onde soma 976 jogos e uma coleção de títulos, o camisa 1 do Fluminense foi decisivo no empate sem gols deste domingo, no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro martelou o Fluminense no Mineirão, porém o time tricolor segurou empate Crédito: Lucas Merçon

O Cruzeiro, superior em diversos momentos, lamenta o resultado por perder a chance de encostar de vez em Palmeiras e Flamengo na disputa pelo título. A equipe mineira alcança 63 pontos e segue na terceira colocação, mantendo a pressão, mas sem transformar volume em vitória.

O Fluminense, por outro lado, valoriza o ponto conquistado fora de casa diante de um dos times mais consistentes como mandante. Com 51 pontos, o time carioca permanece na sétima posição, dentro da zona de classificação para a próxima Libertadores.

O início foi animado para o Fluminense. Logo no primeiro minuto, Serna teve a chance de abrir o placar, e Cássio precisou intervir. Na sequência, Lucho levou perigo novamente, forçando mais uma defesa do goleiro cruzeirense. O Cruzeiro só equilibrou o jogo após os 15 minutos, quando Kaio Jorge apareceu pela primeira vez com uma finalização que Arroyo desviou rente à trave.

O momento mais tenso da etapa inicial ocorreu aos 36. Kaiki cabeceou, a bola tocou o poste e deixou a dúvida se cruzou ou não a linha. A arbitragem mandou seguir, e Fábio afastou em cima da risca, salvando o Fluminense. No fim do primeiro tempo, Hércules acertou o travessão e Matheus Pereira protagonizou um lance polêmico ao atingir Bernal no rosto, mas o VAR manteve a decisão de campo.

Na etapa final, Leonardo Jardim tentou aumentar o poder ofensivo com a entrada de Gabigol, mas o atacante pouco acrescentou. Mesmo assim, o Cruzeiro encontrou espaços e obrigou Fábio a realizar grandes defesas em chutes de Kaio Jorge e Matheus Pereira, mantendo o placar inalterado.

Consciente do risco, o Fluminense alternou momentos de posse com linhas compactas para tentar controlar o ímpeto cruzeirense. Quando o sistema defensivo era rompido, Fábio surgia com segurança, mostrando reflexos e posicionamento que marcaram sua trajetória no futebol mineiro.

A defesa do Cruzeiro também brilhou com Fabrício Bruno, convocado novamente por Carlo Ancelotti, acumulando desarmes importantes e deixando Cássio com poucas intervenções. Hércules ainda tentou surpreender de fora da área, mas faltou precisão na finalização.

Foi uma noite em que o Cruzeiro produziu mais, o Fluminense soube resistir e Fábio voltou a escrever seu nome no Mineirão - desta vez, como o herói que garantiu um ponto valioso para a equipe carioca.

O Fluminense volta a campo no dia 19 de novembro, quarta-feira, às 21h30, para o clássico com o Flamengo, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No dia seguinte, o Cruzeiro visita o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

