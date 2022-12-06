Ex-jogador Roy Keane critica dancinhas da Seleção e brasileiros rebatem

Brasil x Coreia pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Lucas Figueiredo/CBF Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O irlandês, que atuou grande parte de sua carreira no Manchester United, acusou os brasileiros de serem "desrespeitosos" com os adversários, que, segundo ele, eram grandes azarões nas oitavas de final.

"Não gosto disso", afirmou, antes de acrescentar: "Acho que é desrespeitar os rivais".

"São quatro (gols), e eles estão fazendo isso o tempo todo. Eu não me importo com o primeiro tipo de ginga — o que quer que eles estejam fazendo — mas eles ainda estão fazendo isso, depois fazem de novo, e então o técnico se envolve. Não estou feliz com isso, não acho nada bom."

🎙️ Roy Keane: "I think it's disrespectful dancing like that every time they score. I don't mind the first jig, or whatever it was, for the first goal, but not every time. It's disrespectful. Even their manager gets involved. I don't like it."#BRA | #KOR | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/E8ZhFUVRyf — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 5, 2022

Em relação ao desempenho da Seleção, Keane se rendeu ao futebol de Neymar e companhia.

"Não acredito no que estou vendo, sério", disse ele. "Brilhante, brilhante o Brasil, início de jogo fantástico. Mas nunca vi tanta dança. É como assistir Strictly (tipo de Dança dos Famosos)! Não posso acreditar no que estou assistindo, eu realmente não posso."

Em contraposição às críticas de Keane, outra comentarista da ITV, a ex-jogadora inglesa Eni Aluko, foi só elogios às coreografias brasileiras: "Adorei, é como se estivéssemos em uma festa brasileira. É por isso que o Brasil é favorito, mas a Coreia do Sul facilitou".

Na zona mista do Estádio 974, onde os jogadores falam com os jornalistas, Lucas Paquetá e Raphinha defenderam a Seleção das críticas de Keane.

"A dança simboliza a alegria de marcar o gol. A gente não faz para desrespeitar, não vai na frente de adversário, não faz nada. Todos estão ali, e a gente comemora, é o nosso momento. Se ele não gosta, não temos muito o que fazer para ele", declarou Paquetá.

"Se a gente fizer gol, vai continuar comemorando. É um grupo que está feliz em fazer o gol, está alegre em conquistar a vitória, o objetivo. Então, cada um comemora do seu jeito. A única coisa que ele tem de fazer é respeitar", completou.

Raphinha foi mais direto: "O problema é de quem não gosta, porque a gente vai continuar fazendo".

No Twitter, muitos internautas também foram em defesa da Seleção e lembraram até de lances polêmicos do ex-jogador:

🇧🇷 TWEET DESRESPEITOSO EM ALGUMAS REGIÕES: Ronaldinho sambando contra a Inglaterra em 2002.



Nostálgico!



pic.twitter.com/iey6Ff7IZM — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) December 5, 2022

Roy Keane fala que jogadores brasileiros “desrespeitam” adversários ao dançarem no gol - algo cultural nosso. O mesmo Roy deu uma entrada criminosa no pai de Haaland que o lesionou e ainda xingou.

É a inversão de valores do europeu: bater? Ok. Jogar bola e dançar? desrespeitoso. pic.twitter.com/EjuTTTy1fb — Braune (@brauneoficial) December 5, 2022

Desrespeitoso? Isso daqui é o maior barato 🇧🇷😜

Tite dando show de liderança 🙌 pic.twitter.com/HJdsLGXjno — Francisco 🇧🇷 (@sigaligado) December 5, 2022

Os gringos se ofendendo com as danças de gol do Brasil...

Se ofendam com os ataques racistas que jogadores pretos e latinos sofrem nos estadios de vocês! Fiquem revoltados pelo ministério da Espanha ter ARQUIVADO o processo de racismo contra o Vini Jr. ISSO SIM É DESRESPEITOSO!!! — Maya Coutinho (@mayacoutza) December 5, 2022

A dança faz parte da Copa, quem não aceita isso é amargurado.



Nostálgico! pic.twitter.com/864AVqLUEd — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) December 5, 2022