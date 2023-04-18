Conheça o estilo e retrospecto recente de Sampaoli, novo técnico do Flamengo

Jorge Sampaoli foi oficialmente apresentado pelo Flamengo nesta segunda-feira (17) Crédito: Gilvan de Souza / CRF

O treinador chegou ao clube que considerava um sonho para sua carreira. Conhecido por seu modo elétrico à beira do gramado, o argentino retorna ao Brasil com altas expectativas para mudar o rumo da equipe, que teve um início de ano atípico, perdendo as cinco taças que disputou até aqui

Retrospecto recente

Sevilla (Espanha)



Sampaoli já havia treinado o Sevilla em 2016, e retornou ao clube em outubro de 2022. Na segunda passagem pela Espanha, o treinador comandou o time em 30 jogos, onde acumulou 12 vitórias, 12 derrotas e seis empates. O aproveitamento de apenas 40% fez com que Sampaoli fosse demitido em março deste ano, já que deixou a equipe na parte baixa da tabela do Campeonato Espanhol.





Sampaoli já havia treinado o Sevilla em 2016, e retornou ao clube em outubro de 2022. Na segunda passagem pela Espanha, o treinador comandou o time em 30 jogos, onde acumulou 12 vitórias, 12 derrotas e seis empates. O aproveitamento de apenas 40% fez com que Sampaoli fosse demitido em março deste ano, já que deixou a equipe na parte baixa da tabela do Campeonato Espanhol. Olympique de Marseille (França)



Antes de retornar à Espanha, Sampaoli chegou a treinar o Olympique, onde fez 67 jogos, sendo 36 vitórias, 17 empates e 14 derrotas. Na equipe francesa, o argentino constantemente demonstrava sua insatisfação pela falta de contato com a diretoria e a falta dos reforços que ele solicitava. Com um aproveitamento de 62.19% e os atritos com os cartolas da equipe de Marseille, Sampaoli deixou o cargo em julho de 2022.



Passagem pelo Brasil

Jorge Sampaoli já treinou duas equipes no Brasil. Em 2018 assinou com o Santos, e por lá, ganhou o carinho e identificação com a torcida do Alvinegro Praiano, onde comandou partidas de bom desempenho de seu elenco, não levantou nenhuma taça. Saiu do Santos um ano antes do fim de seu contrato, por divergências com a diretoria da equipe.

Sampaoli deixou o Santos em dezembro de 2019 Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Em março de 2020, foi para o Atlético-MG, onde promoveu uma verdadeira reformulação no elenco, ao indicar a contratação de 11 atletas e a dispensa de outros 18 jogadores. Com um aproveitamento de 80,7%, foi o melhor mandante do Brasileirão daquele ano, além de conquistar o Campeonato Mineiro e garantir a classificação da equipe para a Libertadores de 2021.

No Galo, Sampaoli foi o responsável pelo segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, marcando 64 gols e tendo 45 sofridos, sendo a nona defesa menos vazada da competição. O argentino deixou a equipe mineira em fevereiro de 2021, quando partiu rumo à França, para o Olympique de Marseille.

Estilo de jogo

O Flamengo possui um elenco estrelado, com atletas de alto nível. Saber usar essas peças é fundamental para um bom resultado em campo. “Quando decidi chegar aqui, foi pela qualidade dos jogadores que o time tem, que permite que coloque em prático o que penso futebolisticamente”, disse Sampaoli na entrevista coletiva de sua apresentação no Flamengo.

O argentino sabe o que tem nas mãos e mostrou que vai diversificar o elenco e os esquemas de jogo. Em seus últimos trabalhos, Sampaoli comandou equipes que pressionaram o adversário após perder a bola, e valorizavam a construção de jogadas de pé em pé, forçando o time do outro lado a recuar e ficar encolhido na defesa. Diferente do que Vítor Pereira mostrou nos últimos meses, com ‘chutões’ e se apoiando nos erros da equipe adversária. O que foi um desastre.

Quando passou por Santos e Atlético-MG, pediu goleiros com a capacidade de jogar bem com os pés, para uma boa troca de passes desde o início das jogadas. Para Sampaoli, passes longos são a última opção, só quando não há nenhuma outra alternativa.

“Jogar com diferentes características é uma capacidade de passagem de tempo. O futebol tem, em normalidade, um esquema ofensivo, necessita também um certo grau de proteção. Então, às vezes é necessário que se joguem com três zagueiros em linha de quatro, três centrais em linha de três. Vai depender da partida. Normalmente o sistema mãe é 3-2-5 para atacar e vamos utilizar em muitas partidas. Às vezes, 3-1-6 no ataque. A saída de bola será totalmente diferente, mas a estrutura que hoje uma das equipes mais importantes do mundo utilizam, que é o Manchester City, joga com quatro zagueiros na linha de quatro, mas ataca com seis. Então, as características que os futebolistas podem jogar em determinado lugar não vai limitar a capacidade ofensiva da equipe.”, disse Sampaoli em sua apresentação.

Nos próximos jogos, o Flamengo deve apresentar uma postura mais elétrica e avançada, com um alto volume de chances criadas. Além disso, pensando pelo estilo de jogo de Sampaoli, os atletas rubro-negros vão se movimentar mais em campo, evitando uma partida estática.

Tais movimentações, como o próprio treinador já explicou, consistem em anular o adversário e gerar superioridade numérica dentro das zonas de alerta, conforto e definição, que é como Sampaoli divide o campo. Simplificando: em cada uma dessas zonas, deve-se ter mais jogadores do Flamengo do que da equipe adversária durante as jogadas.

“Creio que o sistema está por debaixo da cultura futebolística. Chego a um país e a um clube que obrigatoriamente tem que jogar futebol todo o tempo com a bola. Se não respeitar isso, seguramente fracassarei”, frisa Sampaoli.