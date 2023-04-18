Confira onde assistir aos jogos das equipes brasileiras na Libertadores

Terça-feira (18)
- Internacional x Metropolitanos (CHI)
Quando: terça-feira (18), às 19h
Onde: Beira-Rio, em Porto Alegre
Transmissão: Paramount+
- Fluminense x The Strongest (BOL)
Quando: terça-feira (18), às 19h
Onde: Maracanã, no Rio de Janeiro
Transmissão: Paramount+
- Athletico-PR x Atlético-MG
Quando: terça-feira (18), às 21h
Onde: Arena da Baixada, em Curitiba
Transmissão: Fox Sports, ESPN e Star+
Quarta-feira (19)
- Flamengo x Ñublense (CHI)
Quando: quarta-feira (19), às 21h30
Onde: Maracanã, no Rio de Janeiro
Transmissão: TV Gazeta, ESPN e Star+
- Corinthians x Argentinos Juniors (ARG)
Quando: quarta-feira (19), às 21h30
Onde: Neo Química Arena, em São Paulo
Transmissão: TV Globo (SP), Fox Sports, Paramount e Star+
Quinta-feira (20)
- Palmeiras x Cerro Porteño (PAR)
Quando: quinta-feira (20), às 21h
Onde: Morumbi, em São Paulo
Transmissão: ESPN, Fox Sports e Star+