  • Confira onde assistir aos jogos das equipes brasileiras na Libertadores
Em busca da Glória Eterna

Confira onde assistir aos jogos das equipes brasileiras na Libertadores

Partidas entre terça (18) e quinta-feira (20) marcam a segunda rodada da fase de grupos da Taça Libertadores; fique por dentro dos horários, locais e como acompanhar aos jogos

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 09:49

Redação de A Gazeta

Taça da Libertadores será disputada no dia 11 de novembro, no Maracanã
Taça da Libertadores será disputada no dia 11 de novembro, no Maracanã

Terça-feira (18)

  • Internacional x Metropolitanos (CHI)
    Quando:     terça-feira (18), às 19h
    Onde: Beira-Rio, em Porto Alegre
    Transmissão: Paramount+

  • Fluminense x The Strongest (BOL)
    Quando:     terça-feira (18), às 19h
    Onde: Maracanã, no Rio de Janeiro
    Transmissão: Paramount+

  • Athletico-PR x Atlético-MG
    Quando:     terça-feira (18), às 21h
    Onde: Arena da Baixada, em Curitiba
    Transmissão: Fox Sports, ESPN e Star+

Quarta-feira (19)

  • Flamengo x Ñublense (CHI)
    Quando:     quarta-feira (19), às 21h30
    Onde: Maracanã, no Rio de Janeiro
    Transmissão: TV Gazeta, ESPN e Star+

  • Corinthians x Argentinos Juniors (ARG)
    Quando:     quarta-feira (19), às 21h30
    Onde: Neo Química Arena, em São Paulo
    Transmissão: TV Globo (SP), Fox Sports, Paramount e Star+

Quinta-feira (20)

  • Palmeiras x Cerro Porteño (PAR)
    Quando: quinta-feira (20), às 21h
    Onde: Morumbi, em São Paulo
    Transmissão: ESPN, Fox Sports e Star+

