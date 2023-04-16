Sob o olhar de Sampaoli, Flamengo vence na estreia e espanta a crise

RIO DE JANEIRO - Acompanhado de perto por Jorge Sampaoli, presente nas tribunas do estádio do Maracanã, o Flamengo encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas na temporada e venceu o Coritiba por 3 a 0, neste domingo (16), pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. Ayrton Lucas, Gabriel e Pedro fizeram os gols da partida.
Anunciando na sexta-feira (14) à noite, Sampaoli desembarcou no Rio neste domingo (16) e seguiu direto para a concentração do time carioca. De lá foi para o Maracanã, onde acompanhou a partida de um camarote.
A estreia do técnico argentino acontecerá na próxima quarta-feira (19), contra o Nublense, do Chile, às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Além dele, outros cinco profissionais chegaram para incorporar a comissão técnica.
Com uma postura bastante ofensiva, o Flamengo começou a partida em cima do Coritiba e abriu o placar logo aos 11 minutos. Gerson tocou de cabeça para Ayrton Lucas, que encheu a canhota e acertou o ângulo do goleiro Gabriel, marcando seu quarto gol na temporada.
A vantagem deu tranquilidade ao Flamengo, que administrou a posse de bola e deixou pouco espaço para o Coritiba buscar o empate. Tanto é que o time paranaense precisou arriscar de fora da área com Rodrigo Pinho, aos 21 minutos, e depois com Bruno Gomes, aos 33. Ambos sem perigo ao goleiro Santos.
No final do primeiro tempo, o Flamengo voltou a pressionar e quase fez o segundo. Aos 42 minutos, Matheus França finalizou e acertou a trave esquerda de Gabriel. Depois, aos 45, Matheus França desviou cobrança de escanteio e Gabriel quase completou na segunda trave.
No segundo tempo, o Flamengo selou em pouco tempo a vitória. Aos oito minutos, Gerson foi derrubado na área por Andrey, ex-Vasco. Aos dez, Gabriel cobrou alto, sem chances para o goleiro Gabriel, encerrando assim um jejum de 10 jogos e quase dois meses sem estufar as redes.
Com o jogo praticamente liquidado, o interino Mário Jorge "ouviu" o torcedor e promoveu a entrada de Bruno Henrique, de volta após grave lesão sofrida em junho do ano passado, e também a de Pedro, que perdeu a condição de titular na partida deste domingo (16) para Matheus França.
Os minutos finais de partida tiveram o Flamengo trocando passes e o Coritiba da mesma forma que começou a partida: inoperante e sem qualquer poder ofensivo para reverter o placar. Pedro, aos 49 minutos, de cavadinha, fez o terceiro e deu números finais ao confronto.
Pelo Brasileirão, o Flamengo volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Internacional, às 11 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o Coritiba, no mesmo dia, receberá o Fortaleza, às 18h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.
O Flamengo jogou com Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Igor Jesus), Gerson e Everton Ribeiro (Victor Hugo); Gabriel (Pedro), Matheus França (Marinho) e Everton (Bruno Henrique). Técnico: Mário Jorge (interino).