Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Avaí vira sobre o Flamengo no Maraca e carimba saída dos 'Diegos'
Sem a vitória

Avaí vira sobre o Flamengo no Maraca e carimba saída dos 'Diegos'

O Rubro-Negro abriu o placar com um gol contra de Wellington, no primeiro tempo. Ainda antes do intervalo, Marcinho do time de Florianópolis empatou e, na reta final, Felipe Silva fez o segundo.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 nov 2022 às 20:17

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 20:17

Diego Ribas interage com a torcida em sua despedida do Flamengo, ao final da partida contra o Avaí,
Diego Ribas interage com a torcida em sua despedida do Flamengo, ao final da partida contra o Avaí, Crédito: Thenews2/Folhapress
RIO DE JANEIRO - O fim de uma era. Na tarde deste sábado (12), no Maracanã, o Flamengo se despediu de dois jogadores que marcaram uma das gerações mais vitoriosas da história do clube: o goleiro Diego Alves e o meia Diego Ribas. Já rebaixado, o Avaí, porém, estragou a festa e venceu por 2 a 1, de virada.
Com o resultado, o clube da Gávea encerrou o Campeonato Brasileiro com 62 pontos, na quinta colocação. O Leão, por sua vez, foi a 35, mas já não havia mais como escapar da degola.
O Rubro-Negro abriu o placar com um gol contra de Wellington, no primeiro tempo. Ainda antes do intervalo, Marcinho empatou e, na reta final, Felipe Silva fez o segundo.

Veja Também

Com Covid, Galvão é internado dias antes de viajar para sua 11ª Copa

Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #26: Portugal

O Flamengo foi a campo com um time que misturou nomes considerados titulares, como David Luiz, Leo Pereira e Gabigol, e outros reservas, como Vidal, Marinho e Cebolinha. O Rubro-Negro teve mais posse e até ditou o ritmo no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades mais claras. Ao mesmo tempo, teve diversas falhas no setor defensivo -o que fez Diego Alves aparecer com boas defesas- e os visitantes balançaram a rede duas vezes.
Com a derrota consumada para o Avaí por 2 a 1, uma boa parte da torcida vaiou o time. Já as organizadas cantaram: "Nós queremos respeito e comprometimento, isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo". Em seguida, porém, entoaram gritos de "tricampeão", em alusão à conquista da Libertadores em Guayaquil.

Despedidas dos Diegos

Antes de a bola rolar, Diego Alves e Diego Ribas foram ao gramado e, através de um microfone, falaram com os torcedores presentes. Eles não esconderam a emoção e se declararam ao clube.
"Em 2017 eu recebi um chamado de vocês, foi uma empolgação, o meu lado torcedor mesmo. Eu só tenho a agradecer por isso. A hashtag era 'vem ser feliz no Mengão', e hoje eu posso falar que eu fui feliz para c... aqui! Vocês todos fazem parte da minha vida", disse o goleiro.
"A caminhada foi difícil, mas os troféus estão aqui na frente, eles representam as vitórias, mas a verdadeira vitória é o carinho de vocês. Eu quero dizer para vocês que valeu a pena, eu faria tudo de novo, eu amo vocês".
Entre os atrativos para as despedidas tinha um mosaico 3D feito pela torcida, onde em primeiro plano haviam imagens dos dois virados para a torcida e de costas para o campo.

LEIA MAIS

Indianos 'invadem' Catar para torcer pela Seleção Brasileira na Copa

Seleção leva 30kg de farinha para a Copa, mas Catar barra carne de porco

Veja o expediente dos servidores no ES em dias de jogos do Brasil na Copa

Conheça 10 jovens talentos que prometem brilhar na Copa do Mundo

Chef que vive no ES fez até churrasco de camelo para o rei no país da Copa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Brasileiro Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados