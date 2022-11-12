Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Indianos 'invadem' Catar para torcer pela Seleção Brasileira na Copa
Veja vídeo

Indianos 'invadem' Catar para torcer pela Seleção Brasileira na Copa

Com camisa do Brasil, grupo de torcedores vindo da Índia chamou a atenção ao fazer festa nas ruas do país-sede do Mundial
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 nov 2022 às 21:08

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 21:08

SÃO PAULO - Um vídeo mostrando um grupo de torcedores brasileiros fazendo festa pelas ruas de Doha, no Catar, viralizou nesta sexta-feira (11). Ou melhor, a gravação de um grupo de torcedores indianos apoiando a Seleção Brasileira. No registro publicado nas redes sociais, dezenas de pessoas vindas da Índia vestiam camisas do Brasil e celebravam já em clima de Copa do Mundo.
A filmagem foi compartilhada pelo influenciador de futebol Carter, que está no país para acompanhar o torneio mundial. "Não, eles não estão pedindo golpe militar: eles são um grupo de indianos que vieram (sic) torcer para a Seleção Brasileira aqui no Catar. Que loucura!", escreveu, em sua conta no Twitter.
Indianos chegam ao Catar para torcer pela Seleção Brasileira
Indianos chegam ao Catar para torcer pela Seleção Brasileira Crédito: Reprodução de vídeo
A gravação apresenta uma aglomeração de torcedores indianos trajando a camisa da Seleção, cantando e pulando a cerca de uma semana do início da Copa. "Agora chegou a torcida do Brasil, se liga", diz Carter, mostrando os arredores no vídeo.
"Não sei se essa parada é espontânea, parece que é, os caras gostam mesmo da seleção. Tem uns que torcem pela Argentina, outros pelo Brasil, para a Inglaterra, e fazem a maior festa", completou, juntando-se à algazarra.
Antes de partir para o Catar, os jogadores convocados pelo técnico Tite se apresentarão entre os dias 14 e 15 em Turim, na Itália, para dar início à preparação. A chegada da delegação brasileira no país que sediará o evento está prevista para acontecer entre os dias 19 e 20.
O Brasil está no Grupo G do torneio e fará a sua estreia no próximo dia 24, contra a Sérvia. Quatro dias depois, a Seleção vai encarar a Suíça, e encerrará a sua participação na fase de grupos no dia 2 de dezembro, enfrentando Camarões. O escrete canarinho busca voltar do Catar com o hexacampeonato.

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

Raio-x das seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar #25: Polônia

Seleção leva 30kg de farinha para a Copa, mas Catar barra carne de porco

Conheça 10 jovens talentos que prometem brilhar na Copa do Mundo

Confira seis filmes e séries para entrar no clima da Copa do Mundo

Conheça os estádios que vão receber a Copa do Mundo Catar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados