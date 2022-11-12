Indianos 'invadem' Catar para torcer pela Seleção Brasileira na Copa

SÃO PAULO - Um vídeo mostrando um grupo de torcedores brasileiros fazendo festa pelas ruas de Doha, no Catar , viralizou nesta sexta-feira (11). Ou melhor, a gravação de um grupo de torcedores indianos apoiando a Seleção Brasileira . No registro publicado nas redes sociais, dezenas de pessoas vindas da Índia vestiam camisas do Brasil e celebravam já em clima de Copa do Mundo

A filmagem foi compartilhada pelo influenciador de futebol Carter, que está no país para acompanhar o torneio mundial. "Não, eles não estão pedindo golpe militar: eles são um grupo de indianos que vieram (sic) torcer para a Seleção Brasileira aqui no Catar. Que loucura!", escreveu, em sua conta no Twitter.

Indianos chegam ao Catar para torcer pela Seleção Brasileira Crédito: Reprodução de vídeo

A gravação apresenta uma aglomeração de torcedores indianos trajando a camisa da Seleção, cantando e pulando a cerca de uma semana do início da Copa. "Agora chegou a torcida do Brasil, se liga", diz Carter, mostrando os arredores no vídeo.

"Não sei se essa parada é espontânea, parece que é, os caras gostam mesmo da seleção. Tem uns que torcem pela Argentina, outros pelo Brasil, para a Inglaterra, e fazem a maior festa", completou, juntando-se à algazarra.

Não, eles não estão pedindo golpe militar: eles são um grupo de indianos que vieram torcer para a Seleção Brasileira aqui no Qatar. Que loucura! pic.twitter.com/EKvU0rxz9I — Carter (@essediafoilouco) November 11, 2022

Antes de partir para o Catar, os jogadores convocados pelo técnico Tite se apresentarão entre os dias 14 e 15 em Turim, na Itália, para dar início à preparação. A chegada da delegação brasileira no país que sediará o evento está prevista para acontecer entre os dias 19 e 20.