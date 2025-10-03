Voltou!

Serra bate o Linhares, vai à final da Série B do Capixabão e garante acesso à Série A

O meia-atacante João Paulo e Thiago Magatão marcaram os gols do Cobra-Coral na vitória por 3 a 2 sobre a Coruja

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 21:38

Serra supera o Linhares, se classifica para a final da Série B do Capiabão e garante retorno à Elite Crédito: Ricardo Medeiros/A Gazeta

Após uma temporada de sofrimento na Segunda Divisão, o Serra está de volta à elite do futebol do Espírito Santo. Na noite desta sexta-feira (3), no jogo de volta das semifinais do Campeonato Capixaba Série B 2025, o Cobra-Coral derrotou o Linhares, por 3 a 2, no Robertão. Como havia vencido a partida de ida, por 2 a 0, o Tricolor Serrano garantiu o acesso e a vaga para as finais.

Na decisão, o Serra vai disputar o título com o vencedor do confronto entre Estrela do Norte e Forte FC. No jogo de ida, realizado no último domingo (29), a equipe de Castelo venceu por 2 a 1. A partida de volta acontece neste sábado (4), em Cachoeiro de Itapemirim.

A final está prevista para ser disputada em jogos de ida e volta, nos finais de semana dos dias 11 e 18 de outubro. Dono da melhor campanha da competição, o Serra tem o mando do segundo e decisivo jogo. No entanto, o título pode ser definido em uma partida, em um estádio indicado pela Federação de Futebol (FES), caso os clubes envolvidos estejam de acordo.

O Jogo

O Serra pressionou durante os primeiros minutos e abriu o placar rapidamente com gol de João Paulo, de cabeça, após cruzamento de Magatão. Depois de balançar as redes, a marcação alta do Cobra-Coral continuou, mas o time foi surpreendido por Wendy, que contou com falha de Arthur no princípio da jogada e precisou de apenas uma chance para igualar o placar. Pouco antes dos acréscimos, a meta da Coruja voltou a sofrer com João Paulo, que marcou mais uma vez de cabeça, dessa vez com cruzamento de Vini.

No começo do segundo tempo, Thaylan colocou fogo no jogo ao empatar o placar, marcando de cavadinha. Os dois técnicos mexeram nas equipes e o Linhares continuou tentando reverter o marcador agregado, mas foi o Serra quem garantiu o último tento da partida, que saiu dos pés de Magatão, aos 28 minutos. Em um dos últimos lances da partida, uma confusão entre Fábio Magrão e João Firmino resultou em amarelo para os dois lados, e expulsão do atleta do Linhares, que estava pendurado.

Serra vence o Linhares e está de volta à Série A do Campeonato Capixaba 1 de 12

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta