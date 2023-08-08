Real Noroeste irá recorrer contra punição na Copa ES até a última instância

Fláris Rocha, dono do Real Noroeste, garantiu que o clube vai brigar até o final Crédito: Vitor Nicchio/ge.globo

Nos dois julgamentos, o Real Noroeste argumentou que Gabriel Vasco, que estava na pré-lista para o jogo, nem sequer viajou para Venda Nova do Imigrante, no dia do jogo. Porém, com a falta de provas visuais, como fotos e vídeos, a Segunda Comissão e o Pleno do TJD-ES condenaram o clube com a perda de pontos.

Com a penalização, o Real Noroeste, que terminou a primeira fase na oitava colocação, com 11, ficou com apenas cinco e caiu para a lanterna. O Linhares FC foi o principal beneficiado. Nono colocado, a Coruja herdou a posição do Real e agora é o adversário do Nova Venécia, nas quartas de final.

Segundo o presidente Fláris Rocha, o seu time foi prejudicado por uma falha da Comissão de Arbitragem. O dono do Real garante que vai até a última instância.