Real Noroeste irá recorrer contra punição na Copa ES até a última instância

No julgamento do Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-ES), o Real Noroeste sofreu uma nova derrota e, por unanimidade, não conseguiu recuperar os pontos perdidos na primeira fase da Copa Espírito Santo 2023. A decisão manteve o clube eliminado da competição. Porém, o Real vai recorrer ao STJD.
O time foi penalizado com a subtração de seis pontos pela escalação irregular do volante Gabriel Vasco, na partida diante do Rio Branco VN, realizado no dia 11 de julho, pela 10ª rodada da Copa ES. O jogador teria que cumprir suspensão automática nesta partida, que terminou com a vitória por 1 a 0 em favor do Real, mas o seu nome consta na súmula.
Nos dois julgamentos, o Real Noroeste argumentou que Gabriel Vasco, que estava na pré-lista para o jogo, nem sequer viajou para Venda Nova do Imigrante, no dia do jogo. Porém, com a falta de provas visuais, como fotos e vídeos, a Segunda Comissão e o Pleno do TJD-ES condenaram o clube com a perda de pontos.
Com a penalização, o Real Noroeste, que terminou a primeira fase na oitava colocação, com 11, ficou com apenas cinco e caiu para a lanterna. O Linhares FC foi o principal beneficiado. Nono colocado, a Coruja herdou a posição do Real e agora é o adversário do Nova Venécia, nas quartas de final.
Segundo o presidente Fláris Rocha, o seu time foi prejudicado por uma falha da Comissão de Arbitragem. O dono do Real garante que vai até a última instância.
"Vamos recorrer porque o que aconteceu foi um erro mais da parte da Comissão de Arbitragem. Em nenhum num momento o árbitro colheu o documento do Gabriel Vasco, porque esse atleta não foi para o jogo e nem estava em Venda Nova. Por isso que a gente está insistindo. É uma injustiça o que está acontecendo, uma vez que essa súmula não pode prevalecer como prova única. Ela não é válida. Então, por isso, o Real vai recorrer até a última instância", garantiu Fláris, em entrevista ao ge.globo.