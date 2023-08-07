Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cabe recurso

Real Noroeste sofre nova derrota e permanece eliminado da Copa ES

TJD-ES mantém decisão de punir a equipe com a perda de seis pontos pela escalação irregular do jogador Gabriel Vasco na primeira fase da competição
Redação de A Gazeta

07 ago 2023 às 20:14

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 20:14

Crédito: TJD-ES
O Real Noroeste sofreu uma nova derrota na Justiça Desportiva e segue eliminado da Copa Espírito Santo 2023. Na noite desta segunda-feira, o Pleno do TJD-ES julgou o recurso do time de Águia Branca, que não concordou com a decisão da Segunda Comissão de tirar seis pontos.
Neste novo julgamento, o Tribunal entendeu que o clube foi culpado na escalação irregular do volante Gabriel Vasco, na partida diante do Rio Branco VN, ainda na primeira fase. Com isso, o Linhares FC, que terminou na nona posição, segue como o adversário do Nova Venécia.
Como a decisão do TJD-ES ainda cabe recurso, por parte do Real, a Federação de Futebol (FES) deve manter suspenso o confronto entre o Leão do Norte e a Coruja Azul, pelas quartas de final da Copa ES.

Entenda o caso do Real Noroeste

No julgamento desta segunda, o Real Noroeste teve uma nova chance de provar que volante Gabriel Vasco não foi relacionado para o jogo contra o Rio Branco VN, realizado no dia 11 de julho, pela 10ª rodada da Copa ES, como consta na súmula. Segundo a denúncia, feita pelo Departamento de Competições da FES, o jogador teria que cumprir suspensão automática nesta partida, que terminou com a vitória por 1 a 0 em favor do Real.
O Real Noroeste apresentou a sua defesa, mas o Pleno do TJD-ES manteve a perda de seis pontos. Com a subtração, o Real, que terminou a primeira fase na oitava colocação, com 11, ficou com apenas cinco e caiu para a lanterna. O Linhares FC foi o principal beneficiado. Nono colocado na primeira fase, a Coruja herdou a posição do Real e segue como o adversário do Nova Venécia, nas quartas de final.

Os votos do Pleno do TJD-ES

  • Joel Nunes de Menezes Junior (votou pela manutenção da perda dos pontos)
  • Ozires Pizzol (votou pela manutenção da perda dos pontos)
  • Rogério Faria Pimentel (votou pela manutenção da perda dos pontos)
  • Alberto Nemer Neto (votou pela manutenção da perda dos pontos)
  • Antônio Lúcio Ávila Lobo (votou pela manutenção da perda dos pontos)
  • Rodney da Silva Berger (votou pela manutenção da perda dos pontos)
  • Felipe Morais Matta (votou pela manutenção da perda dos pontos)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Futebol Futebol Capixaba Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados