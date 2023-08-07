Real Noroeste sofre nova derrota e permanece eliminado da Copa ES

O Real Noroeste sofreu uma nova derrota na Justiça Desportiva e segue eliminado da Copa Espírito Santo 2023. Na noite desta segunda-feira, o Pleno do TJD-ES julgou o recurso do time de Águia Branca, que não concordou com a decisão da Segunda Comissão de tirar seis pontos.
Neste novo julgamento, o Tribunal entendeu que o clube foi culpado na escalação irregular do volante Gabriel Vasco, na partida diante do Rio Branco VN, ainda na primeira fase. Com isso, o Linhares FC, que terminou na nona posição, segue como o adversário do Nova Venécia.
Como a decisão do TJD-ES ainda cabe recurso, por parte do Real, a Federação de Futebol (FES) deve manter suspenso o confronto entre o Leão do Norte e a Coruja Azul, pelas quartas de final da Copa ES.
Entenda o caso do Real Noroeste
No julgamento desta segunda, o Real Noroeste teve uma nova chance de provar que volante Gabriel Vasco não foi relacionado para o jogo contra o Rio Branco VN, realizado no dia 11 de julho, pela 10ª rodada da Copa ES, como consta na súmula. Segundo a denúncia, feita pelo Departamento de Competições da FES, o jogador teria que cumprir suspensão automática nesta partida, que terminou com a vitória por 1 a 0 em favor do Real.
O Real Noroeste apresentou a sua defesa, mas o Pleno do TJD-ES manteve a perda de seis pontos. Com a subtração, o Real, que terminou a primeira fase na oitava colocação, com 11, ficou com apenas cinco e caiu para a lanterna. O Linhares FC foi o principal beneficiado. Nono colocado na primeira fase, a Coruja herdou a posição do Real e segue como o adversário do Nova Venécia, nas quartas de final.
Os votos do Pleno do TJD-ES
- Joel Nunes de Menezes Junior (votou pela manutenção da perda dos pontos)
- Ozires Pizzol (votou pela manutenção da perda dos pontos)
- Rogério Faria Pimentel (votou pela manutenção da perda dos pontos)
- Alberto Nemer Neto (votou pela manutenção da perda dos pontos)
- Antônio Lúcio Ávila Lobo (votou pela manutenção da perda dos pontos)
- Rodney da Silva Berger (votou pela manutenção da perda dos pontos)
- Felipe Morais Matta (votou pela manutenção da perda dos pontos)