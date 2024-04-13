É hoje! Rio Branco e Rio Branco-VN decidem o título do Capixabão 2024

Rio Branco e Rio Branco-VN entram em campo em busca do título do Campeonato Capixaba 2024 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Apesar do placar, o título ainda está em aberto. O clube da Capital pode até empatar para levantar o 38° título de sua história. No entanto, uma vitória simples do Brancão Polenteiro leva a disputa para as penalidades máximas. Com toda a expectativa que ronda a partida, reunimos tudo o que você precisa saber para assistir a grande decisão.

Capa-Preta em vantagem

Kieza marcou um dos gols da vitória capa-preta sobre o Rio Branco-VN Crédito: Laila Pecorari /Rio Branco AC

No primeiro duelo da grande final, foi a torcida do Rio Branco quem saiu do Kleber Andrade feliz. O Capa-Preta venceu por 2 a 1, com gols de Kieza e Maranhão (um belo gol, inclusive). Com a vitória, o clube da Capital pode até empatar que será o campeão capixaba de 2024.

Já para o Rio Branco-VN, só a vitória interessa. Em caso de triunfo por apenas um gol de diferença, a decisão da taça fica para os pênaltis. Caso o Brancão Polenteiro derrote o adversário por dois gols ou mais de diferença, o título vai para Venda Nova do Imigrante

Revanche ou freguesia?

Rio Branco VN foi campeão do Capixabão 2020 Crédito: Cid Fernandes/Rio Branco VN

Em 2020, o mundo passava pela pandemia do coronavírus, que afetou toda a vida em sociedade. Comércios, escolas, empresas, pontos turísticos, tudo fechado. No futebol não foi diferente e o Campeonato Capixaba daquele ano foi interrompido em curso. Por isso, a final daquele torneio precisou ser realizada em 2021. Os adversários? Rio Branco e Rio Branco-VN.

O Capa-Preta não ia para a final do Estadual desde 2015, quando conquistou seu 37° título. Já o Brancão Polenteiro chegou à primeira final de Capixabão de sua história, portanto, nunca havia conquistado o troféu. E a equipe de Venda Nova saiu da fila: empate por 0 a 0 no primeiro jogo e 1 a 0 na volta no estádio Olímpio Perim, com gol de Rafael Casto , que deu o título para a equipe. Por isso, o Capa-Preta joga para, além de conquistar mais um troféu, "devolver" a derrota sofrida na última decisão jogada pelas duas equipes.

Lei do ex

Marcus Vinicius, hoje no Rio Branco-VN, e Rodrigo César, hoje no Rio Branco Crédito: Vitor Recla e Instagram/Reprodução

Alguns jogadores que estarão em campo nesta final já estiveram do lado oposto. No entanto, dois personagens em destaque merecem uma atenção especial. O atacante Marcus Vinicius, atualmente no Rio Branco de Venda Nova, é ex-jogador do Capa-Preta. Do outro lado, Rodrigo César, treinador do Rio Branco, já teve passagem pelo Brancão Polenteiro.

Marcus foi jogador do clube da Capital durante a disputa do Campeonato Brasileiro Série D em 2021, última participação da equipe na competição. Na ocasião, marcou 4 gols e foi artilheiro do time, que foi eliminado na primeira fase.

Rodrigo César teve uma passagem curta pelo Rio Branco de Venda Nova. Foram 11 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Foi o seu primeiro trabalho como técnico efetivo de um clube desde a aposentadoria como jogador - antes havia sido técnico interino do Vitória, clube onde é ídolo.

Mulheres e crianças não pagam

As vendas dos ingressos para a grande final do Campeonato Capixaba 2024 já começaram. As entradas estão no valor de R$ 20 a meia e R$ 40 a inteira e podem ser adquiridas nas lojas físicas Origens (Praia de Camburi, em Vitória; e Shopping Praia da Costa, em Vila Velha); Ícone Sports (Centro de Vitória) e Ademar Cunha (Campo Grande, em Cariacica; e Novo México, em Vila Velha). Já as vendas online estão sendo feitas no site www.zig.tickets

O Rio Branco da Capital divulgou nas suas redes sociais que as mulheres e crianças não precisarão pagar ingresso e devem apenas retirar a cortesia na bilheteria do estádio, no dia do jogo. Além disso, os torcedores das duas equipes que estiverem com as camisas dos clubes tem direito à meia-entrada.

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