É hoje! Rio Branco e Rio Branco-VN decidem o título do Capixabão 2024

Não tem para onde correr. O grande campeão do Campeonato Capixaba 2024 será conhecido na tarde deste sábado (13). Rio Branco e Rio Branco-VN se enfrentam pela volta da decisão às 17h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Na ida, o Capa-Preta saiu em vantagem e venceu por 2 a 1.
Apesar do placar, o título ainda está em aberto. O clube da Capital pode até empatar para levantar o 38° título de sua história. No entanto, uma vitória simples do Brancão Polenteiro leva a disputa para as penalidades máximas. Com toda a expectativa que ronda a partida, reunimos tudo o que você precisa saber para assistir a grande decisão.
Capa-Preta em vantagem
No primeiro duelo da grande final, foi a torcida do Rio Branco quem saiu do Kleber Andrade feliz. O Capa-Preta venceu por 2 a 1, com gols de Kieza e Maranhão (um belo gol, inclusive). Com a vitória, o clube da Capital pode até empatar que será o campeão capixaba de 2024.
Já para o Rio Branco-VN, só a vitória interessa. Em caso de triunfo por apenas um gol de diferença, a decisão da taça fica para os pênaltis. Caso o Brancão Polenteiro derrote o adversário por dois gols ou mais de diferença, o título vai para Venda Nova do Imigrante.
Revanche ou freguesia?
Em 2020, o mundo passava pela pandemia do coronavírus, que afetou toda a vida em sociedade. Comércios, escolas, empresas, pontos turísticos, tudo fechado. No futebol não foi diferente e o Campeonato Capixaba daquele ano foi interrompido em curso. Por isso, a final daquele torneio precisou ser realizada em 2021. Os adversários? Rio Branco e Rio Branco-VN.
O Capa-Preta não ia para a final do Estadual desde 2015, quando conquistou seu 37° título. Já o Brancão Polenteiro chegou à primeira final de Capixabão de sua história, portanto, nunca havia conquistado o troféu. E a equipe de Venda Nova saiu da fila: empate por 0 a 0 no primeiro jogo e 1 a 0 na volta no estádio Olímpio Perim, com gol de Rafael Casto, que deu o título para a equipe. Por isso, o Capa-Preta joga para, além de conquistar mais um troféu, "devolver" a derrota sofrida na última decisão jogada pelas duas equipes.
Lei do ex
Alguns jogadores que estarão em campo nesta final já estiveram do lado oposto. No entanto, dois personagens em destaque merecem uma atenção especial. O atacante Marcus Vinicius, atualmente no Rio Branco de Venda Nova, é ex-jogador do Capa-Preta. Do outro lado, Rodrigo César, treinador do Rio Branco, já teve passagem pelo Brancão Polenteiro.
Marcus foi jogador do clube da Capital durante a disputa do Campeonato Brasileiro Série D em 2021, última participação da equipe na competição. Na ocasião, marcou 4 gols e foi artilheiro do time, que foi eliminado na primeira fase.
Rodrigo César teve uma passagem curta pelo Rio Branco de Venda Nova. Foram 11 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Foi o seu primeiro trabalho como técnico efetivo de um clube desde a aposentadoria como jogador - antes havia sido técnico interino do Vitória, clube onde é ídolo.
Mulheres e crianças não pagam
As vendas dos ingressos para a grande final do Campeonato Capixaba 2024 já começaram. As entradas estão no valor de R$ 20 a meia e R$ 40 a inteira e podem ser adquiridas nas lojas físicas Origens (Praia de Camburi, em Vitória; e Shopping Praia da Costa, em Vila Velha); Ícone Sports (Centro de Vitória) e Ademar Cunha (Campo Grande, em Cariacica; e Novo México, em Vila Velha). Já as vendas online estão sendo feitas no site www.zig.tickets.
O Rio Branco da Capital divulgou nas suas redes sociais que as mulheres e crianças não precisarão pagar ingresso e devem apenas retirar a cortesia na bilheteria do estádio, no dia do jogo. Além disso, os torcedores das duas equipes que estiverem com as camisas dos clubes tem direito à meia-entrada.
Serviço
- Rio Branco x Rio Branco-VN
- Final do Campeonato Capixaba 2024 - volta (ida: 2x1)
- Horário: 17h
- Data: sábado (13)
- Local: Kleber Andrade, Cariacica
- Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
- Pontos de venda física: Lojas Origens (Praia de Camburi, em Vitória; e Shopping Praia da Costa, em Vila Velha); Ícone Sports (Centro de Vitória); Ademar Cunha (Campo Grande, em Cariacica; e Novo México, em Vila Velha) e bilheteria do estádio no dia do jogo, a partir das 15h.
- Venda online: www.zig.tickets
- Transmissão: TVE Espírito Santo
- Setores: A e B (Rio Branco-VN); C e D (Rio Branco)