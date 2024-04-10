Kieza se diz feliz em ajudar o Rio Branco: "Demos um passo importante"

Kieza comemorou bastante o gol marcado diante do Rio Branco-VN Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco

O gol foi importante, pois foi o primeiro da partida. Antes dele, o Rio Branco da Capital encontrava muitas dificuldades para entrar na defesa do Brancão Polenteiro, que fechava bem os espaços. Tanto que a partida terminou empatada em 0 a 0 no intervalo. Além disso, foi importante também para Kieza, que até então havia marcado apenas dois gols no Campeonato Capixaba.

Por isso, em entrevista para a reportagem de A Gazeta, o atacante demonstrou felicidade em contribuir com o placar positivo. "Sempre é importante estar marcando, tô muito feliz de poder ajudar a equipe, a gente trabalha muito para poder fazer gol, para poder ajudar da melhor forma possível", celebrou.

Com a vitória, o Rio Branco agora pode até empatar no segundo jogo da final para trazer o 38° título para casa. A possível conquista pode marcar o fim do jejum Capa-Preta, que desde 2015 não conquista o título estadual. Logo contra o Rio Branco-VN, algoz do clube da Capital na última final de Capixabão que disputou, em 2021

"Graças a Deus a gente foi feliz, deu um passo importante no primeiro jogo, respeitando a equipe deles, que é muito forte, mas demos um passo para no segundo jogo conseguirmos nosso objetivo", destacou Kieza, sobre a importância da vitória no jogo de ida.

Decisão acontece neste final de semana