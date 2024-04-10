Kieza se diz feliz em ajudar o Rio Branco: "Demos um passo importante"

O Rio Branco saiu na frente na final do Campeonato Capixaba. Derrotou o Rio Branco-VN por 2 a 1 na partida de ida e conquistou vantagem importante para o jogo decisivo. Um dos gols marcados pelo Capa-Preta no confronto foi do atacante Kieza. O camisa 9 recebeu passe de Maranhão dentro da área, dominou de peito e chutou cruzado para o fundo das redes.
O gol foi importante, pois foi o primeiro da partida. Antes dele, o Rio Branco da Capital encontrava muitas dificuldades para entrar na defesa do Brancão Polenteiro, que fechava bem os espaços. Tanto que a partida terminou empatada em 0 a 0 no intervalo. Além disso, foi importante também para Kieza, que até então havia marcado apenas dois gols no Campeonato Capixaba.
Por isso, em entrevista para a reportagem de A Gazeta, o atacante demonstrou felicidade em contribuir com o placar positivo. "Sempre é importante estar marcando, tô muito feliz de poder ajudar a equipe, a gente trabalha muito para poder fazer gol, para poder ajudar da melhor forma possível", celebrou.
Com a vitória, o Rio Branco agora pode até empatar no segundo jogo da final para trazer o 38° título para casa. A possível conquista pode marcar o fim do jejum Capa-Preta, que desde 2015 não conquista o título estadual. Logo contra o Rio Branco-VN, algoz do clube da Capital na última final de Capixabão que disputou, em 2021.
"Graças a Deus a gente foi feliz, deu um passo importante no primeiro jogo, respeitando a equipe deles, que é muito forte, mas demos um passo para no segundo jogo conseguirmos nosso objetivo", destacou Kieza, sobre a importância da vitória no jogo de ida.
Decisão acontece neste final de semana
Neste final de semana vamos conhecer o grande campeão do Campeonato Capixaba 2024. No sábado (13), às 17h, Rio Branco e Rio Branco-VN se enfrentam no Kleber Andrade, em Cariacica, pelo segundo jogo da final do torneio. Após vencer na ida, o Capa-Preta tem a vantagem do empate para ser campeão. Já o Brancão Polenteiro precisa vencer por dois gols de diferença para levantar a taça. Em caso de vitória do time de Venda Nova por um gol de diferença, a decisão fica para os pênaltis.