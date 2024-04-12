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Final do Capixabão

Rio Branco anuncia novo patrocinador para a final do Campeonato Capixaba

Frifort estampará sua marca no manto capa-preta já no jogo deste sábado (13), durante a final do Capixabão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2024 às 11:20

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 11:20

Rio Branco tem um novo patrocinador para a Final do Capixabão 2024
Rio Branco tem um novo patrocinador para a Final do Capixabão 2024 Crédito: Reprodução/Rio Branco AC
O Rio Branco SAF revelou nesta sexta-feira (12) a entrada de um novo patrocinador oficial: a Frifort. A empresa estampará sua marca no uniforme capa-preta já no jogo deste sábado (13), durante a final do Capixabão.
O contrato foi firmado especialmente para esta partida crucial, agendada para as 17h, no Estádio Kleber Andrade.
Além do uniforme, a marca também estará presente em placas publicitárias no campo e nas redes sociais do clube. O diretor comercial do Rio Branco SAF, Pedro Caixeiro, expressou seu contentamento com a parceria.
“O Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina do mundo, e o Espírito Santo é um grande consumidor. Por isso, é motivo de orgulho e satisfação ter uma empresa com essa referência de qualidade ao lado do clube de futebol mais tradicional do Estado”.

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