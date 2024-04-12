Rio Branco anuncia novo patrocinador para a final do Campeonato Capixaba

Rio Branco tem um novo patrocinador para a Final do Capixabão 2024 Crédito: Reprodução/Rio Branco AC

O Rio Branco SAF revelou nesta sexta-feira (12) a entrada de um novo patrocinador oficial: a Frifort. A empresa estampará sua marca no uniforme capa-preta já no jogo deste sábado (13), durante a final do Capixabão.

O contrato foi firmado especialmente para esta partida crucial, agendada para as 17h, no Estádio Kleber Andrade.

Além do uniforme, a marca também estará presente em placas publicitárias no campo e nas redes sociais do clube. O diretor comercial do Rio Branco SAF, Pedro Caixeiro, expressou seu contentamento com a parceria.