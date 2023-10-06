Viaduto Caramuru deve ser liberado para tráfego de veículos? Leitores opinam

A Prefeitura de Vitória estuda a reabertura do tráfego de veículos - com restrições - no Viaduto Caramuru, no Centro da Capital. A informação foi apurada e publicada pelo colunista Leonel Ximenes nesta quinta-feira (5). O viaduto foi entregue restaurado no dia 29 de setembro.
“Ouvimos moradores e comerciantes da região e decidimos, por ora, proibir o tráfego no Caramuru, mas estamos estudando a possibilidade de permitir o tráfego de veículos pequenos na via, após ouvirmos a sociedade”, afirmou o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).
No perfil da Gazeta no Instagram, foi feita a seguinte pergunta:
Confira alguns comentários selecionados:
Desnecessário! (Zeli Lucia Pinto Ferreira)
Ótimo. (Gleci Maria Botelho)
Chega de carros! (Mauro Pinheiro)
Já deveria ter liberado como sempre foi, só quem trafega pela Cidade Alta sabe o transtorno que está sendo. A volta que tem que dar para determinado ponto da Cidade Alta. (Paula Miranda)
Quem mora ou vivencia de verdade o Centro sabe que naquele local não existe um fluxo de pedestres que justifique sua exclusividade. Permitir a passagem de veículos dá fluidez e desafoga o trânsito da Cidade Alta. Quando houver eventos (e só Deus sabe quando irão ocorrer), interrompe-se a passagem de veículos. Por que tudo hoje precisa ser binário?! "Ou é isso ou aquilo!". Não somos capazes de fazer um uso inteligente e múltiplo de um mesmo espaço? (Filipe Scarpat Careta)
Sou morador do Centro há 20 anos (alguns dos quais no edifício Caramuru) e confesso que não me lembro de ser proibido o tráfego de veículos. Só fechou pra restauração e agora tem um cercadinho da guarda. Isso parece jogada eleitoral. (Luis Gustavo)
Podia abrir, mas tipo a nova Rua da Lama. (Angelo Rodrigues Schettini)
Se não tiver necessidade, melhor que não. (Luzimar Breda)
Tudo tem que ser com muito planejamento e organização! Poderia ser uma rua de lazer investindo no turismo da região! (Marcelo Delpupo)
Mas sempre passou veículo no viaduto, por que agora que está restaurado proibir? (Eloisa Modolo)
Uai, e quando ficou fechado? Sempre passou carro ali. (Marcus Tristão)
Daqui a pouco vem alguém falar pra voltar com o bonde... (Rubia Miossi)