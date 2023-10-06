Viaduto Caramuru deve ser liberado para tráfego de veículos? Leitores opinam

Viaduto Caramuru foi reinaugurado no Centro de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

“Ouvimos moradores e comerciantes da região e decidimos, por ora, proibir o tráfego no Caramuru, mas estamos estudando a possibilidade de permitir o tráfego de veículos pequenos na via, após ouvirmos a sociedade”, afirmou o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

No perfil da Gazeta no Instagram, foi feita a seguinte pergunta:

Confira alguns comentários selecionados:

Desnecessário! (Zeli Lucia Pinto Ferreira)

Ótimo. (Gleci Maria Botelho)

Chega de carros! (Mauro Pinheiro)

Já deveria ter liberado como sempre foi, só quem trafega pela Cidade Alta sabe o transtorno que está sendo. A volta que tem que dar para determinado ponto da Cidade Alta. (Paula Miranda)

Quem mora ou vivencia de verdade o Centro sabe que naquele local não existe um fluxo de pedestres que justifique sua exclusividade. Permitir a passagem de veículos dá fluidez e desafoga o trânsito da Cidade Alta. Quando houver eventos (e só Deus sabe quando irão ocorrer), interrompe-se a passagem de veículos. Por que tudo hoje precisa ser binário?! "Ou é isso ou aquilo!". Não somos capazes de fazer um uso inteligente e múltiplo de um mesmo espaço? (Filipe Scarpat Careta)

Sou morador do Centro há 20 anos (alguns dos quais no edifício Caramuru) e confesso que não me lembro de ser proibido o tráfego de veículos. Só fechou pra restauração e agora tem um cercadinho da guarda. Isso parece jogada eleitoral. (Luis Gustavo)

Podia abrir, mas tipo a nova Rua da Lama. (Angelo Rodrigues Schettini)

Se não tiver necessidade, melhor que não. (Luzimar Breda)

Tudo tem que ser com muito planejamento e organização! Poderia ser uma rua de lazer investindo no turismo da região! (Marcelo Delpupo)

Mas sempre passou veículo no viaduto, por que agora que está restaurado proibir? (Eloisa Modolo)

Uai, e quando ficou fechado? Sempre passou carro ali. (Marcus Tristão)