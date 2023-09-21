Horário de verão: leitores comentam recomendação de não voltar com a medida

Horário de Verão Crédito: Agência Brasil

No perfil da Gazeta no Instagram, foi feita a seguinte pergunta:

Confira alguns comentários selecionados:

Para que horário de verão? (Edebrande Cavalieri)

Adoro. Quanto mais sol, melhor ? (Thiago Soares)

Só gosta de horário de verão quem não precisa acordar às cinco da manhã. (Alexandre)

Quer um dia maior? Acorda mais cedo! ? (DJ nOName)

Uma pena! Amo horário de verão, o dia fica maior, dá pra aproveitar a praia até mais tarde! (Michele Girollo)

Já ficou provado que não reduz em nada o consumo de energia, não favorece meio ambiente... só é bom pra quem não faz nada e pode ficar na praia o dia todo.

Excelente ???para nós que temos que levantar cedo o nosso corpo sente muito . Mexe com o nosso organismo, graças a Deus que não terá (Ivonete e Germano)

O único feito positivo do Bolsonaro na minha opinião ?? (Josiane)

Saudades horário de verão, verdade é essa, tudo começou a desandar depois que acabou (Pedro Perez)

Acho ótimo não voltar, que tudo continue normal (Nilcea Falcao)

Ótima notícia. Beneficia o trabalhador que acorda muito cedo para pegar ônibus para se deslocar ao trabalho. (Alessandro Franzotti)

Acho maravilhoso, por mim não voltaria nunca mais.... Deus me livre! (Sheyla Martins)

Horário de verão só serve pra bagunçar a cabeça de quem trabalha, quando começa a se adaptar com o novo horário ele acaba. É muito bom pra desocupado!!! (Liamara Magnago Magnago)

Não faz falta, quem quiser horário de verão é só acordar uma hora antes, sem precisar impor para todos. (Fiscais da Região 5)

Não gosto do horário de verão e também não vejo necessidade nenhuma dele para economia. (MariaMargarethTorquato)

Que pena! Chegava em casa do trabalho e ainda estava claro. (Nano Petermann)

Voltar esse horário de verão só por birra, prejudicando a maioria da população, seria pura burrice. Se não tem comprovação de benefícios para saúde ou econômicos melhor deixar como está! (Marcilia Mendonça)