Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro defende fim do horário de verão e diz que medida não traz ganho
Crise Hídrica

Bolsonaro defende fim do horário de verão e diz que medida não traz ganho

A volta do horário de verão é defendida como uma alternativa para amenizar o risco de apagões e abrandar a pressão sobre a produção de energia durante os próximos meses, de estiagem

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 14:59

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jul 2021 às 14:59
(BrasÃ­lia-DF, 29/06/2021) Palavras do Presidente da RepÃºblica, Jair Bolsonaro. Foto: Isac NÃ³brega/PR
(BrasÃ­lia-DF, 29/06/2021) Palavras do Presidente da RepÃºblica, Jair Bolsonaro. Foto: Isac NÃ³brega/PR Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou, durante encontro com apoiadores nesta terça-feira (06),  o uso do horário de verão e afirmou que a medida não traz nenhum ganho financeiro. Segundo o presidente, na volta ao Palácio da Alvorada, a maioria é contra o horário de verão porque "mexe no horário biológico".
A volta do horário de verão é defendida como uma alternativa para amenizar o risco de apagões e abrandar a pressão sobre a produção de energia durante os próximos meses, de estiagem.
Na semana passada, associações do setor de turismo - que reúne hotéis, restaurantes e bares - enviaram pedido ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pelo retorno da antecipação dos relógios. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a mudança poderia favorecer o setor produtivo do País e ajudar na retomada econômica.

Veja Também

MP permite que governo adote medidas emergenciais contra crise hídrica

Crise hídrica e risco de apagão no Brasil expõem falhas do modelo elétrico

"Estamos na maior crise hídrica da história do Brasil", diz Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política edp Jair Bolsonaro governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carro da PF fazendo escolta da prisão do Daniel Vocaro
Exército credenciou Master para empréstimos consignados
Imagem de destaque
De volta ao lápis e papel: por que as escolas da Suécia estão reduzindo o ensino digital
Imagem de destaque
Oito crianças morrem em tiroteio na Louisiana, segundo a polícia; o que se sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados