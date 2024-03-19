"Total descaso": leitores reclamam da bagunça na fiação dos postes

Fios emaranhados em frente ao Tribunal Regional Eleitoral, em Vitória Crédito: Foto leitor

No Instagram, muitos leitores reagiram ao texto, sobretudo com reclamações sobre a situação dos postes em diferentes municípios da Grande Vitória. Confira abaixo uma seleção de comentários.

Jardim da Penha está um caos, vários cabos pendurados e caídos nas calçadas... (Ricardo Galvão)

É mesmo... por onde anda o MPES????? (Valerio Maximo Nogueira Frasson Frasson)

Tem vários na minha rua. Alguns soltos que encostam na calçada. Fico com medo de conduzir energia. Total descaso (Marcela Junqueira)

É porque vocês não viram o Jockey de Itaparica… (Dyllan Campos)

Demais!!! Um absurdo que a Prefeitura não exija das empresas que recolham os excessos! Está caótico já, poluição visual e perigo, passou da hora de exigir uma limpeza! (Cláudia Milke)

Uma vergonha, esses dias fui saltar do carro para ir ao médico, tinha um fio pendurado mais baixo que foi direto no meu pescoço! Podendo causar um sério acidente. A prefeitura e o governo do ES têm que fiscalizar essas empresas de telefonia, chegam e cortam um fio, penduram outro e fica por isso mesmo (Josi Candeias)

Há aproximadamente 10 anos o poder público exigiu o nivelamento das calçadas, sob pena de multa elevada. Eu morava na Praia do Suá, apartamento alugado em um prédio pequenino. Pagamos caro, mas foi feito (Ifigenia Mol)

Bairro de periferia é o que mais tem, e não fazem reportagem sobre? (Neli Mattos)

Não apenas o bairro nobre sofre disso. O centro histórico está abandonado nesse e em outros quesitos. Bairros de periferia já vivem com esse problema há muito tempo. Passou da hora de fiscalizações em empresas de telefonia que instalam cada vez mais fios e não removem os fios inutilizados e não arcam com nenhuma responsabilidade disso e sempre sobra pro poder público resolver com o dinheiro do contribuinte (Murilo Paolli)

Por mais matéria assim... insistir em colocar pressão nos órgãos responsáveis por essa tragédia anunciada que tanto pode causar risco à vida, como dores de cabeça nos usuários. (Wal Mattos)

Vila Velha está assim também!! Uma bagunça generalizada nos postes… cabos pendurados e fios soltos... (Julyana Pêgo Radavelli)

Avenida Vitória, em frente à Polícia Civil. Por lá, tá difícil de enxergar o poste. (Gutenberg)

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Isso, o governo tem que fiscalizar e acompanhar essas empresas, gestão pública. As empresas têm que distribuir melhor essas ligações, aumentar as caixas de derivação pra ver se diminui tantos fios por tantas ruas (Gilmar Neves Da Fonseca)

Por que não fazem a fiação subterrânea? (Bernardo C Carvalho)

Gente, vamo aqui rapidinho:

Nem todo fio que tá no poste é de energia. Os fios de energia ficam no alto, geralmente são 3 ou 4. Os que ficam mais embaixo são cabos de TV, Internet etc.

Enterrar a rede de energia não é algo trivial, depende de muita obra e do dimensionamento correto dos cabos pra não esquentar demais ou até explodir igual volta e meia acontece no Rio

Se fazer uma obra com cabos subterrâneos do zero é caro, imaginem enterrar a rede depois de pronta. Os cabos subterrâneos não são os mesmos que os cabos aéreos.

Os recursos da distribuidora vêm da venda de energia mas a tarifa ela não define como quer, depende dos resultados e da aprovação da ANEEL.

Sendo a distribuição de energia elétrica uma concessão a uma empresa privada, obviamente ela não vai arcar com esses custos sozinha e vai dar um jeito de repassar ao consumidor.



É uma discussão complexa e longa, e a solução dependeria de um compromisso entre prefeitura, governo e EDP pra financiar as obras, seja por empréstimo com um BNDES da vida ou por criação de um fundo específico pra isso. Não é tão simples como cavar um buraco e jogar os fios lá. (Felipe Venturim)

Os de energia são os que menos poluem. A maioria aí é de internet e telefonia. A falta de capricho de alguns profissionais fica claro em cada intervenção, quando saem cabos soltos pelas ruas, jogam ao chão, pendurados, acha que tô falando demais? É só você ir ali em qualquer rua. (Carlos Gardioli)

É uma verdadeira “zona”. Demanda providências urgentes. (Ricardo Chiabai)

O jogo de empurra-empurra de responsabilidades… as telefônicas dizem que o problema é elétrico, as elétricas dizem que é Internet. Empresas que instalaram já não existem mais etc (Evandro Finotti)

Cadê um órgão público para impedir essa poluição visual que está espalhada pelos quatro cantos de todas as cidades da Grande Vitória e interior do Estado? (Elly Roberto Moura)