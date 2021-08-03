'Ninguém nunca provou que houve fraude', diz leitor sobre urna eletrônica

TRE prepara urnas eletrônicas de eleição de 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva

VOTO IMPRESSO

Ex-presidentes do TSE dizem que voto impresso é 'volta às fraudes' (Brasil, 02/08). Até hoje ninguém apresentou provas de que houve fraude, de que houve urnas adulteradas. Aí vem esses que são “especialistas” e seguidores do tal moço que está à frente deste país (e que, diga-se de passagem, foi eleito no atual sistema) reclamar? Se houve fraude nas últimas eleições, vamos destituir todos do poder e convocar um novo pleito. Esse seria o procedimento correto. Mas, enfim… (Leandro Pinheiro) . Até hoje ninguém apresentou provas de que houve fraude, de que houve urnas adulteradas. Aí vem esses que são “especialistas” e seguidores do tal moço que está à frente deste país (e que, diga-se de passagem, foi eleito no atual sistema) reclamar? Se houve fraude nas últimas eleições, vamos destituir todos do poder e convocar um novo pleito. Esse seria o procedimento correto. Mas, enfim…

Qual parte que ainda não entenderam? Só vão acoplar à urna, como é feito nos supermercados, uma impressão do voto, como se faz com a nota fiscal, onde vemos o que compramos, o valor do produto, se está tudo certo. Aí vamos pegar esse papel que vai conter em quem realmente votamos e vamos colocar em uma urna ao lado, simples assim. Se der algum problema na urna eletrônica, teremos os votos impressos para conferir. Olha que coisa simples e que não vai prejudicar em nada a votação. Não entendo o porquê de não aceitarem isso? (Josiane Silva Furtado)

Quem disse que o voto vai ser impresso? Ele vai continuar eletrônico, porém a urna vai imprimir um comprovante para uma posterior conferência. (Katia Claudio Gumz)

Aí um fanático aperta um número e diz que apertou outro e começa a zona falando de fraude. Como vai ser conferido se só ele fica na cabine de votação? Vamos ficar à mercê de malucos? (Victor Barros Fanticelli)

Comprovante de que candidato votou é tudo o que a milícia precisa. Quem precisa mostrar comprovante é porque é obrigado a votar nos candidatos que outra pessoa quer. Essa pressão existe até hoje, mesmo com urna eletrônica… (Lenira Barbosa Zandomenico)

Nos Estados Unidos eles fazem isso, por que no Brasil não pode? Somos um país atrasado por causa da corrupção e muita gente iludida por aí acha que urna eletrônica é segura. Explica por que países desenvolvidos não usam esse sistema? Ninguém vai receber o voto impresso em mãos. Ele vai pra outra urna, que guardará a impressão de todos os votos. Aí, em caso de suspeita de fraude, tem como fazer uma auditoria dos votos. (Robson Andrade de Oliveira)

Eu só queria que alguém que defende essa medida inútil e custosa apresentasse o mínimo de prova de que alguma urna foi fraudada, sabe. Só uma, mas uma que não venha de algum portal sensacionalista e feita na base do achismo. (Filipe Selvatici Santos)

VOLTA ÀS AULAS

Secretário de Saúde rebate críticos da volta às aulas presenciais no ES (Cotidiano, 01/08). Engraçado... liberam restaurantes, pizzarias, festas e as algazarras todas. E agora a escola não?! Pois tenha certeza que na escola está mais seguro, pois na escola tem um controle total, o que não tem nas festas. Agora, vai para festa, com febre, gripado, numa multidão e volta pra casa. Já na escola não entra febril, resfriado. É esse é o nosso país. Dá liberdade para algazarras e não para o mais correto. (Simone Buzatto) . Engraçado... liberam restaurantes, pizzarias, festas e as algazarras todas. E agora a escola não?! Pois tenha certeza que na escola está mais seguro, pois na escola tem um controle total, o que não tem nas festas. Agora, vai para festa, com febre, gripado, numa multidão e volta pra casa. Já na escola não entra febril, resfriado. É esse é o nosso país. Dá liberdade para algazarras e não para o mais correto.

Será que o secretário tem filhos na escola? Eu tenho, e eles disseram que o distanciamento não está devidamente sendo cumprido. (Marina Furtado)

É complicado manter as crianças longe uma das outras. Só lembro meu filho de passar álcool na mão antes de comer, o resto entreguei na mão de Deus. (Pricila Spalenza)

Muito difícil controlar os alunos. Não querem ficar de máscara, querem ficar perto dos colegas... Estamos passando a maior parte do tempo tentando controlar o distanciamento. É fácil colocar todos dentro da escola, o difícil é trabalhar com o medo da doença. (Katia Maria Silva Campos)

Tenho duas filhas na escola, uma de 12 e outra de 7 anos. Ensino a elas a se cuidarem, porque só elas podem fazer isso por elas. O professor não fica o tempo todo direcionando as crianças. A minha filha de 7 anos disse que as crianças da sala dela ficam sem máscara a aula toda. Então é difícil, né? Cada um tem que cuidar de si, porque é difícil. Mandei as minhas agora, depois de um ano e meio dentro de casa. Fico com o coração na mão. (Cida Santana)

PEDÁGIO

Isenção para motos vai tornar mais caro pedágio na BR 262; veja valores (Economia, 30/07). Qual a quantidade de motos que passam por dia nesses pedágios e qual a quantidade de caminhões e veículos que vão gastar no turismo na região das montanhas? Seria melhor economizar o gasto com o Centrão, Fundo Eleitoral e liberar o pedágio para todos. (Carlos Tadeu Maciel Neves) . Qual a quantidade de motos que passam por dia nesses pedágios e qual a quantidade de caminhões e veículos que vão gastar no turismo na região das montanhas? Seria melhor economizar o gasto com o Centrão, Fundo Eleitoral e liberar o pedágio para todos.

Quem poderia ficar livre dos pedágios é o caminhoneiro. Eles que alimentam o país. (Eleandro Belcavello)

Tenho moto, mas acho errado. Se fosse extinto para motociclista, mas não alterasse o valor para os outros, eu concordaria. Mas o que adianta tirar de um e subir do outro? Completamente errado. (Ivanildo Cabral)

Na verdade, a concessionária não vai ficar sem receber, quem vai pagar a conta são os outros veículos. Outra coisa: vão terminar as obras para depois cobrar ou vamos pagar pedágio e aguardar a obra sair do papel? (Hermann Santiago)

RECEPÇÃO AO PRESIDENTE

Justiça proíbe megachurrasco para receber Bolsonaro no interior de São Paulo (Brasil, 28/07). Que desgosto ter esse homem na presidência! Quase 600 mil mortes e ele só passeia e promove churrascos pelo país, zero respeito às vítimas e às famílias enlutadas. (Diogo Cajueiro) . Que desgosto ter esse homem na presidência! Quase 600 mil mortes e ele só passeia e promove churrascos pelo país, zero respeito às vítimas e às famílias enlutadas.

Esse indivíduo e sua comitiva só aparecem em eventos que têm bonança. Nos momentos e ambientes em que o nosso povo precisa de um apoio do poder público, ele nem aparece ou se manifesta. (Claudia Viviani)

Bolsonaro vem a Prudente dia 31 para visita ao Hospital do Câncer. Chefe da República estará na capital do oeste paulista para celebrar o credenciamento do HRCPP junto ao Sistema Único de Saúde. Essa medida vai beneficiar milhões de pessoas ao redor de Presidente Prudente. Essa deveria ser a notícia. (Bruno Falce)

HORÁRIO DE VERÃO

Associação de bares e restaurantes defende a volta do horário de verão (Brasil, 24/07). Tomará que não volte, principalmente por quem acorda cedo para ir trabalhar e ainda tá escuro. Não precisamos de horário de verão. O fim da medida foi a melhor coisa que aconteceu. (Paula Coelho) . Tomará que não volte, principalmente por quem acorda cedo para ir trabalhar e ainda tá escuro. Não precisamos de horário de verão. O fim da medida foi a melhor coisa que aconteceu.

A única coisa certa que esse governo fez foi acabar com o horário de verão, que em nada ajuda a vida do brasileiro. (Fabiano Barbosa Santos)

É um conjunto de fatores... não chove e a galera não economiza. Com o horário de verão, querendo ou não era uma que fazia diferença. Estamos há 3 anos nisso e a Aneel só aumentando cada vez mais a energia. (Karine Buzon Carvalho)