"Não foi um simples assalto", diz leitor sobre vandalismo em igreja no ES

Igrejinha em Aracruz teve a porta arrombada, a cruz retirada e imagens de santos, e o altar, foram quebrados Crédito: Arquivo pessoal

VANDALISMO EM IGREJA DE ARACRUZ

Igrejinha de Monte Serrat é arrombada e depredada por vândalos em Aracruz (Cotidiano, 23/11). Lamentável... Isso é fruto do radicalismo e extremismo religioso crescente no Brasil nos últimos anos. Não foi um simples assalto, foi intolerância religiosa! Os danos materiais são restauráveis, mas o medo e a angústia de viver sob terrorismo é devastador. (Saulo Vieira) . Lamentável... Isso é fruto do radicalismo e extremismo religioso crescente no Brasil nos últimos anos. Não foi um simples assalto, foi intolerância religiosa! Os danos materiais são restauráveis, mas o medo e a angústia de viver sob terrorismo é devastador.

Quanta brutalidade e vandalismo. O que está acontecendo com a raça humana? Sem crença, sem educação, sem amor a Deus. (Maria José Cappi)

O que leva um ser humano a uma atrocidade dessa? Lamentável! (Clara Peres Nogues)

VACINAÇÃO CONTRA A COVID EM 2021

Lotação em hospitais, vacina e novas restrições: o que diz o secretário de Saúde do ES (Cotidiano, 23/11). E os professores e alunos que, segundo o governador, devem voltar com as aulas obrigatoriamente em fevereiro? (Veronica Gregorio) . E os professores e alunos que, segundo o governador, devem voltar com as aulas obrigatoriamente em fevereiro?

Eu quero o mais rápido possível para todos da família. Espero que não demore, estamos ainda sem sair de casa. (Mariza Lino)

Também acho que os professores devem estar entre os primeiros. Para normalizar a rotina de aulas. Os alunos da rede pública são os principais prejudicados com essa paralisação. (Rafael Vieira Ribeiro)

POSSÍVEL CASO DE REINFECÇÃO POR COVID

Sete meses após pegar Covid, capixaba testa positivo novamente (Cotidiano, 24/11). Não tem jeito. Enquanto não sair a vacina tudo é possível. Se cuidem!!! (Mary Souza) . Não tem jeito. Enquanto não sair a vacina tudo é possível. Se cuidem!!!

E ainda tem gente abusando e achando que esta imune à doença por já ter contraído o vírus anteriormente. (Andria Miller)

O povo parece que esqueceu que a doença ainda não tem vacina. A maioria relaxou nos cuidados. O final será esse aí, pegar a doença e ficar esperando se vai morrer ou sobreviver a esse vírus. (Rosane Figueira)