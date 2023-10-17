Leitores opinam sobre proposta que proíbe morador de rua em calçadas de Vitória

Homem em situação de rua Crédito: Fernando Madeira

O projeto de lei 57/2023 é de autoria do vereador Luiz Emanuel (Podemos). Em sua justificativa, o parlamentar alega que “não se trata de nenhuma prática de discriminação, exterminação ou marginalização dessa classe."

No perfil da Gazeta no Instagram, foi feita a seguinte pergunta:

Confira alguns comentários selecionados:

Acho bom serem levados pra um abrigo... (Regina Ribeiro)

Uma lei que não será cumprida. Se quisesse, o vereador atuaria para criar vagas suficientes em abrigos, mediação social com os moradores, implementaria junto a outros segmentos políticas sociais eficientes. (Adila Damiani)

O município está tentando praticar aporofobia? É uma política de "higienização" descarada? (Sabrina Xavier)

Um absurdo!! Desumano!!! (Livia)

Acho ótimo! É sinal que o poder público vai dar uma solução para o problema. Porque se não estiverem nas ruas e calçadas, estarão onde? Acredito que em abrigos descentes, né?! (Fernanda Passamani)

Dê uma moradia digna para eles, seria maravilhoso e uma obrigação dos governantes. (Santa Deminicini)

Eu concordo plenamente com o projeto. Algo deve ser feito para que não continuemos reféns em nossos próprios lares, sem poder sair às ruas. Digo com propriedade, pois já vivenciei trabalhos de ir pela madrugada oferecendo comida e abrigo para essas pessoas, mas 99% delas não querem sair da rua, prefere a mendicância e o uso de drogas! Que dizer das pessoas assaltadas, agredidas e até das famílias que perderam entes queridos por conta das pessoas que preferem o mundo do vício mantido pela mendicância, furtos e roubos! Não podemos nos tornar outra São Paulo! (Euclides Junior Correa Muniz)

Se tiver um lugar adequado, acho muito certo. (Damiana Valadares)

Tá difícil! É tanto projeto de lei fortalecendo o ódio e a exclusão… Fortalecer as políticas públicas pra apoiar as pessoas e tornar a sociedade mais justa ninguém quer... (Rayanne Brandemburg Siqueira)

É só arrumar um lugar pra eles ficarem. (Selma Peter)

Minha opinião é de que o governo deve encontrar na lei também o abrigar destas pessoas. Este deve ser o primeiro ponto. O governo deve ser responsabilizado por esta gente. (Janaina Carvalho)

Já sei, eles vão levá-los pra casa de quem tá fazendo essa lei né?! Porque não tem como. (Violetha Lima)

Contra!! Essa postura do legislativo demonstra a necessidade de aprofundar o debate acerca das políticas públicas voltadas a essa população que, até o momento e segundo os profissionais da abordagem social, concentram-se em propor modelos de intervenção restritos ao objetivo de retirada das pessoas das ruas, o que não promove iniciativas pessoais e coletivas de transformação. Essas leis mostram-se impositivas, pois são pautadas pelo disciplinamento do comportamento social. (Lilian Mota Pereira)

O ideal é não ter mendigo, né!!! Mas pra isso, o país tem que mudar... Mas é mais fácil remediar do que melhorar! (Fernanda Zecchin Sperandio)

Desde que tenham moradia, emprego e vida digna, esta ótimo. (Maria Rita Dalfior)

Sou favorável, desde que seja destinado um lugar decente para abrigar essas pessoas. (Paulo Saraiva)