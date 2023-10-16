Pessoas em situação de rua e a legalidade de um sistema violador

Por vezes temos a sensação de que o disjuntor da humanidade foi desligado. Mesmo após 75 anos da proclamação da Declaração de Direitos Humanos e 35 anos da promulgação da Constituição Cidadã , de forma recorrente vemos no Brasil práticas eugenistas e violadoras, respaldadas pelo mais perfeito formalismo jurídico.

Digno de nota: o projeto foi aprovado em duas comissões, a Comissão de Políticas Urbanas e a Comissão de Constituição e Justiça. A primeira analisa se a proposta é de interesse público. Já a segunda, se o texto é constitucional.

Vejamos, para analisar se a questão é de interesse público, é preciso saber: de que público estamos falando? De quais bairros? Não é demais lembrar que todas as pessoas, moradores de bairros nobres ou da periferia, são sujeitos de direito, incluindo as pessoas em situação de rua. Então, a referida Comissão de Políticas Urbanas teve a cautela de ouvir todas as pessoas? Ou somente fez ecoar o desejo de limpeza social de pequena parte da sociedade?

Outro ponto que merece análise reflexiva é o lançar d’olhos da Comissão de Constituição e Justiça, pois ao que parece, não observaram a proposta pelas lentes do livro de 1988, considerando que esqueceram princípios estruturantes como da dignidade, autonomia e inviolabilidade da pessoa humana. Ainda, o direito fundamental de ir e vir e a liberdade. Tudo isso para fazer desaparecer uma falha estatal quando viola de forma flagrante o direito à moradia, trabalho, renda, atendimento de alta complexidade para pessoas em situação de uso e abuso de álcool e drogas e questões de saúde mental.

Pessoas em situação de rua estão nas calçadas, mas não estão no censo. No último censo, em 2022, toda essa população foi invisibilizada, o que dificulta o pensar de políticas públicas que possam mudar essa realidade e restabelecer uma cidadania suprimida.

Estima-se, pela única contagem oficial dessa população, realizada em 2009 pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, à época, que 31.992 pessoas maiores de 18 anos viviam nas ruas. Em 14 anos muita coisa aconteceu, pandemia, crise econômica, social, política, reformas trabalhista e previdenciária, que aumentaram esses números, não se tendo, hoje, a dimensão da questão.

As pessoas em situação de rua denunciam uma sociedade doente, que não sabe lidar com suas questões que foram produzidas ao longo da História. Então, a saída mais prática é a eliminação do outro, “limpar” as ruas, para justificar ser uma das melhores cidades para se viver.