Médicos mortos no Rio: o que levou o Brasil a este nível de criminalidade?

Desde 1500, data controversa, mas cravada por alguns historiadores etnocêntricos europeus como o “descobrimento” do Brasil, este país é permeado por enganos, como uma narrativa para esvaziar as questões que nos constitui enquanto sociedade.

Antes mesmo das famílias das vítimas decantarem a dor, organizarem os pensamentos e reorganizar a vida diante de uma tragédia, lamentavelmente, já experimentadas por outras famílias, as narrativas de cunho elucidativo se espraiam pelas redes sociais. Narrativas que já conhecemos: apuraremos com rigor, não ficará impune, enviaremos todos os esforços, prestaremos todo apoio às famílias enlutadas e não admitiremos mais que isso aconteça. No entanto, daqui a alguns dias, outro engano acontecerá. Outras vidas serão ceifadas.

O repertório do caso em discussão é robusto e nos convida, mais uma vez, a fazermos uma análise destemida das causas que levaram o Brasil a esse nível de criminalidade e atuação de grupos organizados, e bem organizados, nas barbas do Estado, e em alguns casos funcionando como um Segundo Estado.

É importante atualizarmos a compreensão acerca de facções criminosas e milícias, como as duas categorias que, de forma estruturada e organizada, atuam na sociedade comercializando produtos e serviços, e de certa forma, atendendo a demandas sociais.

Inadequado classificar essas duas categorias como estado paralelo, a partir da compreensão emprestada das ciências exatas que paralelas não se encontram, considerando que o que temos em muitos casos é a manutenção de relações e uso de estrutura estatal para a atuação de muitos desses grupos, seja facção ou milícia.

Três médicos foram mortos e outro ficou ferido em quiosque na Barra da Tijuca (RJ) Crédito: Reprodução/TV Globo

Imperioso também fazer memória da gênese das facções e milícias no Brasil , e ainda, a responsabilidade estatal nessa construção. As relações que esses grupos mantêm com alguns membros de poderes constituídos também não podem estar fora da mesa de análise.

Diariamente, facções e milícias fazem vítimas milhares de pessoas, cerceando a liberdade, explorando economicamente, aterrorizando a paz e eliminando a vida. Ao aplicar seus métodos capitais, julgam e executam com uma celeridade ímpar, faltando tempo para rogar por piedade. Essa é a rotina das periferias, o locus dessa ação. Poucos se importam com isso.

Mas, quando acontece em bairro nobre, tendo como vítimas homens brancos e com capital social estabelecido, chacoalha as estruturas, mas não o suficiente para mudar o sistema.