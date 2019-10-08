Leitores elogiam o SUS, mas apontam onde sistema deve melhorar

Hospital Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Fernando Madeira

Quase três milhões de habitantes do Espírito Santo dependem do Sistema Único de Saúde, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Isso equivale a dizer que, a cada 100 moradores do Estado, 72 precisam fazer consultas, exames e outros procedimentos na rede pública.

Os números fazem parte de um levantamento feito pelo G.dados, o grupo de jornalismo de dados de A Gazeta, que projetou a realidade demográfica do Espírito Santo em 100 pessoas. (Veja vídeo abaixo)

Nas redes sociais, perguntamos aos leitores de A Gazeta como eles avaliam o serviço, uma vez que as notícias de superlotação em hospitais e demora em consultas em prontos atendimentos são constantes. No entanto, as respostas foram, em sua maioria, positivas, com inúmeros relatos de bom atendimento. Mesmo assim, há sugestões de melhoria. Confira alguns comentários:

Parabéns ao Hospital Jayme, Hospital Central, muito bom, e à Santa Casa, muito solidária. Podem melhorar? Sim, podem, sempre. Mas atenderam, socorreram, diagnosticaram e finalizaram com êxito a cirurgia, a retirada de um tumor na cabeça, situação grave que meu esposo vivenciou. Profissionais excelentes e tratamento 100%. Primeira vez e ótima avaliação de toda família! (Cida Pimentel)

Sinceramente, hoje eu dependo do SUS e não tenho nada a falar de diferente dos planos de saúde. Já saio da consulta com medicamentos. Hoje me encontro em tratamento, com tudo custeado pelo SUS, remédios, exames, hospitais etc. (Egmar Gomes)

Recentemente precisei ficar internado e o atendimento tanto no Hospital Bezerra de Farias quanto no Hospital Central Estadual foram de primeira qualidade, desde a portaria, a enfermaria até os médicos. Tudo excelente! (Willian de Souza)

O SUS tem um atendimento muito bom, só falta melhorar em algumas especialidades como oftalmologia, ortopedia, endocrinologia, neurologia e cardiologia. Para consulta ambulatorial nos hospitais, as equipes são ótimas. (Tereza Sorio Correa)

Algumas especialidades e exames são demorados, mas para mim, se não fosse isso, seria ótimo! (Cristiane Almeida)

P PS de Barra do Riacho tem excelente atendimento ao público. Eu que o diga. Conheci de perto ao ser atendido. Desde a recepção ao médico e por fim o ambulatório, tudo em ordem, ambiente arejado e higienização nota mil. Sou do RN, estive trabalhando em Vitória e precisei de atendimento na rede hospitalar. O atendimento ao usuário é de primeira, funciona tudo, muito diferente do da cidade onde moro. O SUS de Vitória é um exemplo a ser seguido por outras unidades em outros Estados. (João Maria Barros)

Eu, graças a Deus, quando precisei fui muito bem atendida, não tenho o que reclamar. E olha que só uso o SUS. (Arlete Maria Quintino Dalleprane)

Só pode ter alguém ganhando para falar bem de hospital público, pois o atendimento é péssimo. (Marcos Rodrigues Da Costa Rodrigues)

Todos deveriam depender do SUS e ser muito bem atendidos, pois todos pagamos uma carga tributária muito alta, não? (Luzia Maria Ribeiro Almeida)

O SUS é um dos melhores sistemas do mundo, porém não tem capacidade de atender todos que o procuram, porque não foi feito para esse tanto de gente. (David Souza)

A única coisa que tenho que reclamar em Vitória é a demora para algumas especialidades, o restante é excelente. Marco consulta de casa, tenho acesso aos exames pela internet, sempre que levo minha filha ao PA o atendimento é bom (exceto por alguns profissionais que sempre diagnosticam virose sem fazer exames). Saio de lá com a medicação na maioria das vezes. Perto de outras cidades, o atendimento é ótimo. (Hemylssa Alvarenga)

Não tenho que reclamar do atendimento no UPA aqui de Aracruz . Em relação a consultas com médico especialista está demorando. Estou há 10 meses aguardando consulta com alergista. (Poliana Flaviano)

Cariacica não está bom! Fui marcar um hemograma completo e só consegui para 40 dias no posto saúde de Santa Fé. (Debora Araújo)

Aqui em Vila Velha não está muito bom, não. Meu marido está precisando fazer um exame para fazer uma cirurgia de vista e o posto do Vale Encantado não marcou até hoje. Já faz uns cinco meses isso. (Nilza Heiderich)

Fiquei 27 dias internado no Hospital São Lucas e fui muito bem atendido. Comida pontual, não havia ninguém no corredor, médicos diariamente, muito bem organizado. Além disso, nos atendimentos de rotina havia atendimento rápido. (Luiz Felipe Santos Lopes)

Sistema com equipamentos e estrutura adequada para atendimentos e emergências, mas falta profissional para se dedicar à profissão. Péssimo atendimento em alguns setores. O fato de ser concursado não dá o direito de oferecer um mau atendimento. (Edner Ribeiro)

Fui muito bem atendida no Bezerra de Farias, médicos e enfermeiras fazem tudo que podem. Mas não tem estrutura, corredores lotados, e ninguém faz nada. (Liliana Carvalho)

Muito sem recursos, muito demorado e muitos dos funcionários não são nada delicados e educados a nos tratar. (Ednamaria Oliveira Vianna)

Fui operada para a retirada do útero no hospital Dório Silva e fui bem atendida em tudo, e a cirurgia foi um sucesso. Parabéns ao hospital e a toda sua equipe. (Débora Xavier)

Tem um pessoa da família que precisa de um cirurgia urgente, já faz 2 anos que está esperando e até agora nada… a gente vai ter que pagar a cirurgia, porque se ficar esperando pelo SUS a pessoa vai morrer. (Ana Rosa)

O problema não é o atendimento e sim as condições de hospitais. É preciso mais médicos, mais hospitais. Será que não estão sabendo das condições do Hospital Infantil? (Marcia Cavalcanti)

Você espera cinco horas para ser atendida, fica um minuto sendo atendida para receitarem analgésico. Melhor ir na farmácia. (Marcia Mendes Figueiredo)

