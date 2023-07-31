FGTS: leitores divergem sobre saque do benefício pelo trabalhador

FGTS Crédito: Carlos Alberto Silva

O pagamento do lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a 132 milhões de trabalhadores foi concluído pela Caixa Econômica Federal neste domingo (30). Não há, contudo, possibilidade de saque, a não ser nas situações previstas pela lei: demissão sem justa causa, compra da casa própria e algumas enfermidades estão entre as principais delas.

Também no final de semana, uma modalidade de saque prevista desde 2019, o saque-aniversário, foi colocado em xeque pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que afirmou ao Estadão que o mecanismo é uma "sacanagem" e que vai encaminhar ao Congresso proposta para acabar com essa possibilidade.

O saque-aniversário permite ao trabalhador requerer desembolsos anuais, no mês de seu aniversário. Mas, se for demitido, o trabalhador não terá direito ao saldo integral do fundo, apenas receberá a multa rescisória.

No perfil da Gazeta no Instagram, perguntamos aos leitores: "Você acha que os trabalhadores deveriam ter direito de sacar o FGTS sem restrições?". Abaixo, algumas das respostas selecionadas.

Quem deve decidir o que fazer com meu dinheiro sou eu e não o governo. (Marcio Rodrigues)

Eu vendo o governo guardando o FGTS do trabalhador, para fazer empréstimo pra ele com o dinheiro dele! (João Marcos Cunha)

Não deveria nem existir FGTS. Esse valor deveria vir diretamente no salário para o trabalhador usar/investir da maneira que bem entender (Rickson Araújo)

Não. Maioria da população não tem controle financeiro, visto isso o Estado se resguarda pela população pra depois não ser um custo tão grande. (Alailson Medeiros)

Acho que é delicado. Considerando que o salário médio no Brasil é extremamente baixo, e o desemprego no país é sistêmico, essa poupança "forçada" é o que garante alguma sobrevida ao trabalhador se for demitido. Além do mais, o alto custo de vida dificultaria o trabalhador de reservar o suficiente para dar entrada em um imóvel. Uma poupança é importante, mesmo que a despeito da vontade do trabalhador. O problema é que com os baixos salários é difícil ver esse dinheiro "parado" sendo que temos necessidades urgentes. É complicado. (Sabrina Menezes)

Não. Política apelativa de movimentação econômica. O trabalhador nunca deveria retirar esse dinheiro. (Grazi Gatti)

COM CERTEZA! é um dinheiro que fica "parado" e rende só 3% a.a. Eu gostaria de tirar e usar para quitar algumas dívidas, comprar/trocar de carro e até viajar... vale bem mais a pena (LarinhaSS)

Melhor não recolher o FGTS, deixa o trabalhador se virar sozinho. Pra que forçar a juntar esses valores? Se de tempos em tempos tem essa ladainha de sacar ou não sacar antes do devido prazo. (Diego Alves)

De jeito nenhum, na hora que precisa comprar um imóvel ele vê o quanto essa grana é importante. Do contrário vai embora sem você nem ver onde gastou (Wemerson Gomes)

Sem dúvida. Eu sei, melhor do que o Estado, quando, como e com que devo gastar o meu dinheiro (Fabio Junio Almeida Prates)