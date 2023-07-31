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Dinheiro na conta

Caixa conclui distribuição de lucro do FGTS; saiba como consultar

Banco depositou R$ 12,7 bilhões em 217,7 milhões de contas de FGTS que tinham saldo em 31 de dezembro de 2022; rentabilidade ficou em 7,09%, acima da inflação de 5,79%

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 11:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 jul 2023 às 11:43
Caixa informou, neste domingo (30), ter concluído a distribuição do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de 2022. Segundo o banco, foram depositados, no total, R$ 12,7 bilhões, em 217,7 milhões de contas de FGTS que tinham saldo em 31 de dezembro de 2022. Foram beneficiados 132 milhões de trabalhadores com crédito proporcional ao saldo existente na data.
A Caixa começou na última quinta-feira (27), o pagamento da distribuição do lucro do FGTS aos trabalhadores. O banco tinha até 31 de agosto para fazer os depósitos, mas informou que os valores seriam depositados até o final de julho.
Aplicativo do FGTS
Aplicativo do FGTS Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O valor de R$ 12,7 bilhões correspondia a 99% do lucro do fundo em 2022. O resultado, segundo o banco, se deve ao retorno das aplicações e investimentos em habitação, saneamento, infraestrutura e saúde.
"Com a distribuição dos resultados, a rentabilidade do FGTS em 2022 alcançou 7,09%, ficando acima, portanto, da inflação registrada no mesmo período, que foi de 5,79%", afirmou a Caixa, em nota.
Para conhecer a parcela do lucro depositada, o trabalhador deveria multiplicar o saldo de cada conta em seu nome em 31 de dezembro do ano passado por 0,02461511. Na prática, a cada R$ 1 mil de saldo, o cotista recebeu R$ 24,61.
Os saques dos valores poderão ser feitos pelos trabalhadores nas situações previstas em lei, como nos casos de demissão sem justa causa, aquisição de moradia própria e doenças graves.

Como consultar o extrato?

Para saber os valores disponíveis no seu FGTS, é preciso fazer a consulta por meio do aplicativo. O total a ser distribuído por trabalhador, no entanto, só aparecerá na conta ou nas contas após a Caixa Econômica Federal liberar o pagamento.
  1. Abra ou atualize o app FGTS
  2. Clique em "Entrar no aplicativo"
  3. Em seguida, informe CPF e vá em "Próximo"; depois, digite sua senha e clique em "Entrar"
  4. Clique nas imagens solicitadas pelo aplicativo para confirmar que você não é um robô
  5. Na página inicial, abaixo, vá em "Meu FGTS"
  6. Na página seguinte, aparecerão todas as contas do Fundo de Garantia; para ver o extrato de cada uma delas, clique em "Ver extrato"
  7. Para cada conta será creditada o lucro correspondente; é preciso conferir os valores em cada extrato

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