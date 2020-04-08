"Falta de respeito", diz leitora sobre aumento de salário de vereadores

Vista aérea de Bom Jesus do Norte Crédito: Luciney Araújo

O texto foi encaminhado para a prefeitura do município, que pode sancionar ou vetar a proposta. Caso seja aprovado o aumento, o salário dos vereadores passará dos atuais R$ 3.960 para R$ 5.960 no próximo mandato.

Segundo o presidente da Câmara de Bom Jesus do Norte, Alexandre de Souza Prepeta (PSD), o reajuste é necessário devido à defasagem do valor. "Há oito anos não tem aumento no salário dos vereadores. O projeto já deve ter ido para a prefeitura. O projeto já estava tramitando e desde que assumi, há um ano, coloquei todos os projetos que estavam tramitando e os agarrados em pauta."

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O projeto não foi bem recebido entre os leitores de A Gazeta, que se manifestaram contrários nas redes sociais, especialmente devido aos sacrifícios a que a população está sendo submetida com o avanço da Covid-19. Confira alguns comentários:

Que bonito! com tanta gente precisando de ajuda para ter o básico e não passar fome. Já tem muita gente precisando de doações! (Sandra Buger Peterle)

Em vez de abaixar os próprios salários, aumentaram. Que absurdo! Só Jesus!!! (Sandra Helena)

Fala para mim que esta notícia não é verdade. Todos dando o pouco que têm, e esses caras vão receber mais. (Ricardo Bertuloso)

O aumento é para os próximos pleitos, mas eles já estão pensando neles mesmos, é só anotar os nomes e ficar de olho na próxima eleição. (Esmeraldo Rodrigues Afonso)

O município de Bom Jesus do Norte tem nove mil habitantes e teve uma das três piores receitas do Estado em 2019. Em um momento de calamidade pública, sinto vergonha pela população, que há 1 mês sofreu com a enchente que alagou quase todo o município. Alguém tem que barrar isso! (Deni Rangel)

E dinheiro para auxílio a quem está sendo prejudicado com a covid não tem... Vai entender. (Ana Carolina Freitas)

O povo deveria estar dormindo no momento da aprovação! (Édmilson Carlos Vidal)

Os professores e policiais, que precisam ter um bom salário, não têm. Mas a culpa é do povo. Se ninguém fosse lá eleger esses políticos, aí sim. (Maria Aparecida)

Absurdo. Quem tinha que ter aumento arriscando vidas não tem, médicos, enfermeiros etc. (Marizete Martins)

Falta agora a população anotar o nome de todos os vereadores e nunca mais reeleger a cargo nenhum políticos que só estão em busca do benefício próprio. (Jairo Fernandes)

Falta de responsabilidade. Farinha pouca, meu pirão primeiro. (Jonas Rodrigues Pereira)

Como assim? Teriam que reduzir o salário deles e não aumentar! (Irinéa Amorim de Menezes)

Enquanto isso aqui na vida real, quando pedem para aumentar salário, eles aumentam 5 reais, 10 reais chorando… e mesmo assim demora muitos anos, uma burocracia. Quando é para eles, rapidinho tem solução. (Sabrina Amorin)

Falta de amor ao próximo e consciência do momento difícil! (Maria Teresa Mendes Schlieper)

Pior ser de cidade do interior ainda, lugar que nem tem tanta receita. Uma vergonha, não pensam no povo! (Juliana Santana)

O tempo vai mostrando quem é quem... Máscaras caindo. (Gabi Coutinho)

Estão de deboche com o povo, né! (Gislene Amaral Coimbra)

Enquanto a pandemia dispersa os olhares da população… (Quesia Zucon)

Estão vendo aí, pessoal? Ganharam um aumento bem significativo, enquanto isso o povo tem que passar por uma bateria para conseguir uma merreca de R$ 600. Isso é Brasil. E tem gente que defende político. (Homero Nascimento)