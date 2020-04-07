Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Câmara de Vitória diz que não existe lei que permita corte no salário dos vereadores

Presidente Cleber Félix (DEM) promete consultar a Procuradoria da Casa sobre a proposta de cortar 30% dos vencimentos dos parlamentares durante a pandemia da Covid-19

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 18:47

Públicado em 

07 abr 2020 às 18:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Hoje (7) foi realizada a primeira sessão virtual da Câmara de Vitória da história
Hoje (7) foi realizada a primeira sessão virtual da Câmara de Vitória da história Crédito: CMV
O presidente da Câmara de Vitória, Cleber Félix (DEM), afirmou que não existe amparo legal para que a proposta de redução de 30% dos salários dos vereadores, durante a epidemia de coronavírus, seja aprovada. Mas, mesmo assim, ele promete enviar o projeto à Procuradoria da Câmara para que dê um parecer sobre a matéria.
“O salário dos parlamentares é fixado por Lei e a Câmara está amparada para efetivar cortes apenas no caso de faltas não justificadas. Não há legislação vigente que ampare a redução dos salários, mesmo por solicitação do próprio parlamentar”, argumenta o presidente.
Félix diz que, pessoalmente, também é favorável ao corte temporário dos salários, mas adianta que prefere se resguardar juridicamente antes de tomar uma decisão sobre o assunto: “Após a leitura dos pedidos em plenário, eles serão encaminhados para a Procuradoria-Geral da CMV, que avaliará a constitucionalidade dos descontos e dará um parecer técnico sobre essa questão”, destaca.
Na primeira sessão virtual da Câmara Municipal de Vitória, realizada hoje (7) à tarde, o vereador Roberto Martins (Rede) pediu que a proposta entre em pauta na próxima reunião da Casa. Martins entende, entretanto, que basta um parlamentar solicitar a votação para que a matéria seja diretamente apreciada pelo plenário.

Veja Também

Vereadores de Vitória pedem corte de 30% dos seus salários durante a crise

Ex-presidente da Câmara de Vitória quer tirar do cargo o presidente atual

Câmara de Vitória devolve R$ 1,1 milhão. Mas não estava faltando dinheiro?

Uma solução imediata apontada pelo presidente da Casa é que o vereador, por sua própria iniciativa, destina um percentual do seu salário para o combate à pandemia do novo coronavírus: “O ideal seria cada vereador pegar uma parte do salário que receber e destinar a quem ele achar mais justo. O corte de salário não pode ser imediato, o presidente não tem poder pra isso. Até gostaria muito, mas se eu fizer terei problemas com o Tribunal de Contas”, alega Cleber Félix.
Aliás, foi o que o vereador Denninho Silva (Cidadania) resolveu fazer. Na sessão virtual de hoje, ele anunciou que vai destinar 30% do seu salário, o que corresponde a pouco mais de R$ 2 mil, para uma instituição de caridade comprar cestas básicas.
O vereador Mazinho dos Anjos (PSD), por sua vez, propôs que o corte no salário seja estendido ao prefeito, secretários municipais e aos cerca de mil ocupantes de cargos comissionados da Prefeitura de Vitória. “Se houver um desconto de R$ 1 mil de cada um, seria R$ 1 milhão a mais destinado à Saúde de Vitória, beneficiando a população”, defende.

ATUALIZAÇÃO: PROJETO SERÁ VOTADO NA PRÓXIMA SESSÃO

A Câmara aprovou pedido de regime de urgência, apresentado por Roberto Martins, para a votação do projeto que reduz em 30% o salário dos vereadores enquanto estiver ocorrendo a pandemia do coronavírus. A matéria será votada na próxima sessão, que ainda será marcada. O único voto contrário ao regime de urgência foi o do vereador Luiz Emanuel (Cidadania), que retornou à CMV após exercer o cargo de secretário de Meio Ambiente de Vitória.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Câmara de Vitória Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula transforma em lei projeto apresentado por capixaba
Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES
Mulher é agredida e tem moto roubada pelo ex-companheiro em Marilândia
Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados