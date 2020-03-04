Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Ex-presidente da Câmara de Vitória quer tirar do cargo o presidente atual

Vinícius Simões (Cidadania), aliado do prefeito Luciano Rezende, denunciou Cleber Felix à Corregedoria da Casa por supostas irregularidades administrativas

Publicado em 04 de Março de 2020 às 16:16

Públicado em 

04 mar 2020 às 16:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vinicius Simões x Cleber Felix Crédito: Reprodução
A Câmara de Vitória começa 2020 com mais uma crise e em conflito aberto entre o grupo que apoia e o que faz oposição ao presidente da Casa, Cleber Felix (PP).
A iniciativa agora partiu de Vinícius Simões (Cidadania), ex-presidente da Câmara e aliado do prefeito Luciano Rezende, do mesmo partido. O vereador fez uma representação à Corregedoria da Casa pedindo a destituição de Felix do cargo de presidente.

Veja Também

Câmara de Vitória devolve R$ 1,1 milhão. Mas não estava faltando dinheiro?

Conta de água da Câmara de Vitória aumenta 65% em 2019

Vereadores pedem saída de Vinícius Simões da relatoria de 3 processos

Simões, na ação, elenca uma série de motivos de ordem administrativa e política para pedir ao corregedor-geral, Sandro Parrini (PDT), a destituição do atual presidente da CMV.
Entre as supostas irregularidades apontadas pelo ex-presidente na atual gestão, estão: pedido de mais verbas (suplementação orçamentária) à Prefeitura de Vitória com divergência de valores; aumento e readequação no valor de contrato com a empresa que presta serviço de limpeza à Câmara; mudança consecutiva na data de pagamento dos servidores entre novembro e dezembro de 2019;  convocação de assessores para trabalhos externos, fora do horário do expediente, para realização de serviços; e suposto atraso do pagamento de prestador de serviço da Casa, com posterior pedido, pelo contratado, de multa à Câmara.
A extensão representação, de 442 páginas, pede a admissibilidade da denúncia à Corregedoria e que, posteriormente, o plenário da Casa vote o pedido de destituição de Cleber Felix da presidência do Legislativo da Capital.
Em nota à coluna, a assessoria do presidente Cleber Felix diz que não se pronunciará sobre o assunto no momento “enquanto o processo é analisado pela corregedoria desta Casa de Leis, e aguardará notificação”.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Luciano Rezende
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações
Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados