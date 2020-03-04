Ex-presidente da Câmara de Vitória quer tirar do cargo o presidente atual

A iniciativa agora partiu de Vinícius Simões (Cidadania), ex-presidente da Câmara e aliado do prefeito Luciano Rezende, do mesmo partido. O vereador fez uma representação à Corregedoria da Casa pedindo a destituição de Felix do cargo de presidente.
Simões, na ação, elenca uma série de motivos de ordem administrativa e política para pedir ao corregedor-geral, Sandro Parrini (PDT), a destituição do atual presidente da CMV.
Entre as supostas irregularidades apontadas pelo ex-presidente na atual gestão, estão: pedido de mais verbas (suplementação orçamentária) à Prefeitura de Vitória com divergência de valores
; aumento e readequação no valor de contrato com a empresa que presta serviço de limpeza à Câmara; mudança consecutiva na data de pagamento dos servidores entre novembro e dezembro de 2019; convocação de assessores para trabalhos externos, fora do horário do expediente, para realização de serviços; e suposto atraso do pagamento de prestador de serviço da Casa, com posterior pedido, pelo contratado, de multa à Câmara.
A extensão representação, de 442 páginas, pede a admissibilidade da denúncia à Corregedoria e que, posteriormente, o plenário da Casa vote o pedido de destituição de Cleber Felix da presidência do Legislativo da Capital.
Em nota à coluna, a assessoria do presidente Cleber Felix diz que não se pronunciará sobre o assunto no momento “enquanto o processo é analisado pela corregedoria desta Casa de Leis, e aguardará notificação”.