"É uma discriminação", diz leitor sobre proibição de catadores em Vila Velha

Carrinho usado para recolhimento de material reciclável: atividade foi proibida em áreas de Vila Velha Crédito: Roger Santana | TV Gazeta

No final de março, foi publicada em Vila Velha uma lei que proíbe a circulação dos carrinhos dos catadores de recicláveis , que são movidos por propulsão humana, em vias do município, na orla e próximos a terminais de ônibus. A proposta, segundo a prefeitura, é proteger esse público de exploração, mas há quem acredite em discriminação.

A notícia provocou reações dos leitores nos perfis do Instagram e do Facebook da Gazeta. A maioria delas se posicionando com indignação contra a medida. A seguir, reunimos alguns comentários:

Ah, sim, claro. E a alternativa é???? Vamos excluir as pessoas. Impedir de buscar seu sustento. Não fica bonito a cidade cheia desses carrinhos de reciclagem. Bonito mesmo é a galera do colarinho branco com seus ternos elegantes e o (nosso) dinheiro guardado na cueca. O povo deixa morrer de fome. Absurdo. (Célia Helena Mendonça - @celia_helena)

Sério isso? E a solução não seria fiscalizar os exploradores ao invés de proibir a única fonte de renda dessa gente? Ou será que é porque são áreas nobres do município? (Rosangela Schuttz - @rosangela.schuttz)

Está baseada na observação da exploração de ferros-velhos ou é o elitismo escancarado? Inclusão de catadores é criar e fortalecer associações e cooperativas para que eles possam trabalhar com dignidade e atender a Politica Nacional de Resíduos. Pegou mal, muito mal essa atitude que não tem nada a ver com proteção social. (Tereza Rosa - @tereza.rosa.52)

Parabéns!! Excelente trabalho da prefeitura que certamente está presente nas ruas e sabe o que está fazendo, façamos um exame toxicológico anual nessa classe e veremos, que sem medo de errar, grande parte é usuário de drogas, além de muitas vezes se esconderem em delitos por terem o carrinho! Andam em contramão em vias movimentadas! Se o mimimi aparecer, sugiro que peguem a quantidade atual, e relacione com uma tentativa de cadastramento!! O governo poderia dar almoço e manutenção grátis ao carrinho de quem se comprometer com o programa!!! (Rafael Bortoli - @bortolirafael)

Decisão mais que acertada! ✅ Não só eu como uma grande parte da população já foi vítima de pessoas que vivem em situação de rua e fazem aquisição em formato de empréstimo de “Sucatões Irregulares” de carrinhos de tração humana. Além disso, as pessoas poderiam ver o contexto da matéria ou até se aprofundar no assunto para saber da real verdade. Pelo que eu observei, houve um estudo de 2 anos antes da formalização da lei e também para quem quiser, pode procurar a Assistência Social do município para ser assistido pelo órgão municipal. Lá eles vão destinar a pessoa para um trabalho formal ou algo que siga dentro da legalidade! (Wesley A. Simo - @wesleysimoo)

Eu entendi a parte que ela diz que os ferros-velhos exploram, pode ser que até aconteça isso mesmo, porém, quando se cria uma lei assim, é preciso também criar uma solução pra ela, como vão ficar então quem faz a reciclagem? Criem o problema, mas deem a solução! (Bruno Lima - @cantorbrunolima)

O estado não educa, não promove o empreendedorismo, não qualifica mão de obra e proíbe a única forma de subsistência que as pessoas conseguem, mais um pouco e nos darão alguns metros de corda ou veneno para nos matarmos. É um trabalho digno assim como tantos outros. (José Ravani - @ravagni1968)

Excelente decisão… Melhor deixar o papelão na rua, pra ajudar ou servir como prancha quando alega tudo.. olha Brito, sinceramente. (Iullo Pissinate - @iullo_pissinate_adv)

É uma discriminação. Pessoas usam essa reciclagem como renda para sobreviver. Não temos emprego para todas as pessoas e elas se viram dessa maneira. Deveriam se importar em dar emprego de carteira assinada e não em proibir um emprego informal. (Daniel - @danieljuniorps)

A Prefeitura de Vila Velha deveria se preocupar com mais com o fedor de esgoto da cidade. A Praia da Costa fede na maioria das ruas com o cheiro... Impossível morar perto da Terceira Ponte (Lilian Bra)

Os caras trabalhando, contribuindo com o meio ambiente, de uma certa forma limpando a cidade e a prefeitura vem e quer impedir (Bernardo Silva)