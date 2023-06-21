Carros populares com desconto: leitores comentam a medida do governo

Carros populares Crédito: Shutterstock

O programa do governo federal que busca reduzir o preço dos carros populares foi lançado no início deste mês. Ele oferece descontos patrocinados que vão de R$ 2.000 a R$ 8.000, podendo alcançar valores maiores a critério das fábricas e concessionárias com descontos adicionais. O valor do bônus do carro popular será aplicado na nota fiscal ao consumidor e posteriormente compensado pelas montadoras no recolhimento de tributos.

No perfil da Gazeta no Instagram, foi lançada a pergunta:

Abaixo, confira algumas respostas:

Uma massagem cardíaca na nossa indústria. Ainda de quebra, quem estava planejando trocar de carro, vai gastar menos, além de incentivar outros consumidores a adquirir um carro zero. (Victor Malverdi)

Benefício seria se eles investissem em transporte público de qualidade com valores justo, pior ilusão é colocar carro com valor "acessível" para o pobre financiar em 10 anos, sem ter seguro obrigatório é revisão obrigatórias. (Renan Romano)

Não, pra compensar aumentou o preço do diesel, consequentemente aumentou tudo. Pra quem tem 60.000 pra comprar carro é bom mas o pobre vai pagar mais caro no arroz e feijão kkkkk. O desconto pra "pobre" comprar carro tira a comida da boca do pobre kkkkk populismo só joga o país no buraco! (Colibri Paisagismo)

É benéfico. Basta comprar e pagar menos. Cadeia de produção etc. Eu acho excelente ideia. (Mike BC)

Óbvio que eh benéfico sim. Qualquer tentativa de fazer a economia girar é válida, especialmente quando beneficia os mais pobres. (Adherbal Junior)

Para o país não saberia responder! Para os mais pobres, não! O pobre não consegue fazer as 4 refeições. Acha que está preocupado com preço do carro? Não. Está mais preocupado com o preço da passagem do GVBus. (Valdirene Ornela)

Que carros populares? Um Renault Kwid a 58 mil reais? (Sidney Lima)

Eu diria que é uma ajudinha para as montadoras desovarem uns carros já produzidos que se ficarem mais tempo no pátio perdem muito valor já que o modelo novo precisa ser lançado. Inventaram um desconto, que viria naturalmente se a mercadoria ficasse encalhada. (Antonio Augusto Faria)

Nós mesmos pagamos por eles, né, com esses impostos absurdos em tudo (Sergio Sperandio)