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Carros populares com desconto: leitores comentam a medida do governo

No perfil da Gazeta no Instagram, foi lançada a pergunta: "Os descontos do governo para carros populares são benéficos para o país e para a população?"

Públicado em 

21 jun 2023 às 14:48

Colunista

Concessionária
Carros populares Crédito: Shutterstock
O programa do governo federal que busca reduzir o preço dos carros populares foi lançado no início deste mês. Ele oferece descontos patrocinados que vão de R$ 2.000 a R$ 8.000, podendo alcançar valores maiores a critério das fábricas e concessionárias com descontos adicionais. O valor do bônus do carro popular será aplicado na nota fiscal ao consumidor e posteriormente compensado pelas montadoras no recolhimento de tributos.
No perfil da Gazeta no Instagram, foi lançada a pergunta: 
Abaixo, confira algumas respostas:
Uma massagem cardíaca na nossa indústria. Ainda de quebra, quem estava planejando trocar de carro, vai gastar menos, além de incentivar outros consumidores a adquirir um carro zero. (Victor Malverdi)
Benefício seria se eles investissem em transporte público de qualidade com valores justo, pior ilusão é colocar carro com valor "acessível" para o pobre financiar em 10 anos, sem ter seguro obrigatório é revisão obrigatórias. (Renan Romano)
Não, pra compensar aumentou o preço do diesel, consequentemente aumentou tudo. Pra quem tem 60.000 pra comprar carro é bom mas o pobre vai pagar mais caro no arroz e feijão kkkkk. O desconto pra "pobre" comprar carro tira a comida da boca do pobre kkkkk populismo só joga o país no buraco! (Colibri Paisagismo)
É benéfico. Basta comprar e pagar menos. Cadeia de produção etc. Eu acho excelente ideia. (Mike BC)
Óbvio que eh benéfico sim. Qualquer tentativa de fazer a economia girar é válida, especialmente quando beneficia os mais pobres. (Adherbal Junior)

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Para o país não saberia responder! Para os mais pobres, não! O pobre não consegue fazer as 4 refeições. Acha que está preocupado com preço do carro? Não. Está mais preocupado com o preço da passagem do GVBus. (Valdirene Ornela)
Que carros populares? Um Renault Kwid a 58 mil reais? (Sidney Lima)
Eu diria que é uma ajudinha para as montadoras desovarem uns carros já produzidos que se ficarem mais tempo no pátio perdem muito valor já que o modelo novo precisa ser lançado. Inventaram um desconto, que viria naturalmente se a mercadoria ficasse encalhada. (Antonio Augusto Faria)
Nós mesmos pagamos por eles, né, com esses impostos absurdos em tudo (Sergio Sperandio)
Único benefício que um governo pode dar ao cidadão e parar de cobrar imposto. (Willian Pereira Vieira)

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