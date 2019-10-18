Briga entre Bolsonaro e PSL é tema de debate entre leitores

O presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Solenidade do Bolsa Família. Crédito: Foto: Marcos Corrêa/PR

A divulgação do uso de candidaturas laranjas pelo PSL nas eleições de 2018 deu início a uma no crise no partido desde o início do ano. Nos últimos dias, a briga subiu de intensidade com discussões públicas - ou vazadas - entre o presidente Jair Bolsonaro e o fundador e presidente da sigla Luciano Bivar.



O escândalo dos laranjas já derrubou o ministro Gustavo Bebianno e provocou o indiciamento e a denúncia do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Diante dos escândalos, Bolsonaro busca uma saída para desembarcar do PSL e evitar a cassação do mandado de deputados.

Nesta semana, a novela tornou-se ainda mais rocambolesca após uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal a endereços ligados a Bivar em Pernambuco, a articulação do presidente da República para colocar seu filho Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) como novo líder da bancada na Câmara e a retirada da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) da liderança do partido no Congresso.

O assunto foi um dos mais debatidos pelos leitores de A Gazeta nas redes sociais, ao longo desta semana. Confira alguns comentários:

Briga de interesses e corrupção sempre acabam acontecendo. Alguns estão sendo deixados de lado, agora que venha a verdade… (Jocimar Amaral)

Ué, no PSL não tinha só santo? O Bolsonaro não apoiou até Manato e disse que iria limpar a corrupção? (Wilton Venezes)

Lembrando que foi o próprio presidente que pediu para que investigassem as contas do partido. Quem dera se todos os políticos fossem assim.. facilitaria as candidaturas avulsas e diminuiria o sofrimento do povo! (Luizinho Santana)

Pediu para investigar e quer cair fora... Liberdade que fala? Ou livrar-se do laranjal? (Lenira Barbosa Zandomenico)

Em breve Bolsonaro não vai precisar de partido mesmo. Ele mesmo já queimou todo o capital político em menos de um ano e agora está jogando o partido contra ele mesmo. Jânio Quadros faria melhor. (Sergio Nascimento)

Dane-se PSL ou qualquer outro partido! Votei no candidato e não no partido! (Fernando José Demuner)

Como é aquela história de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará que o Bolsonaro tanto preza? (Roger Rangel)

Sabe por que ele não se importa? É que ele sabe que o povo o elegeu pelo que ele é, não pelo partido. Eu, por exemplo, já ouvia falar de Bolsonaro desde 2015, mas só conheci o PSL no ano passado, quando ele se filiou ao partido! O PSL depende do Bolsonaro, mas o Bolsonaro não precisa do PSL! E todos nós sabemos que esse é o partido do Bolsonaro: o Brasil. (Jean Lucas)

Nunca foi segredo para ninguém que ele só se filiou PSL para lançar sua candidatura, e o partido também não entrou como inocente nessa história. (Léo da Di)

Graças a Deus por ele nunca ter pertencido de verdade ao PSL nem a outro partido. Caso contrário estaria fazendo o que os partidos na maioria fazem, se vender. (Wanderley Barbosa de Oliveira)

Não tem ninguém inocente nessa história. Ele precisava de um partido para concorrer às eleições, porque assim diz a legislação. O partido precisava de um nome. Um alugou o partido, o outro foi locatário. (Danilo Meira)

Eu também não tenho partido, não votei no PSL. Acho que ele só estava em um partido porque é obrigatório. Se fosse permitido candidatura avulsa, ele seria eleito da mesma forma. O que tem que acabar são os partidos. (Gilmar Assumpção)

Vocês precisam decidir se o partido importa ou não. Primeiro dizem que não pode votar no Haddad por causa do PT. Agora vem dizer que partido não importa? Isso é hipocrisia ou burrice mesmo? (Flavia Cavalcanti)

Ele vai abandonar o PSL igual abandonou o PP, o partido mais citado na operação Lava Jato. “Ahn, mas ele não sabia.” (Renato Luiz Rodrigues)

Parabéns ao presidente Bolsonaro pela honestidade, solicitando transparência ao PSL. Precisamos fortalecer o partido para as próximas eleições. (Bruno Falce)

Gente, o ministro da Justiça falou claramente sobre caixa dois ser um crime. O que ele diz agora? (Eduardo Miranda Coutinho)

