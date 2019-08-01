Barreira de proteção na Terceira Ponte não é consenso entre leitores

Justiça determinou a construção de proteção na Terceira Ponte em 180 dias. Crédito: Ygor Amorim

A Justiça determinou na terça-feira (30) que seja instalada uma barreira de proteção contra suicídio na Terceira Ponte em até 180 dias. A decisão da juíza Sayonara Couto Bittencourt, da 4ª Vara da Fazenda Pública, atendeu a um pedido movido através de ação popular.



A Rodosol, concessionária que administra a via, e o Governo do Estado podem ser punidos com multa diária, caso não seja cumprida a decisão. Na quarta-feira (31), o governador Renato Casagrande criticou o prazo estipulado pela Justiça. "É totalmente inviável (implantar a proteção) nesse prazo de seis meses", disparou.

Em setembro de 2018, o Governo do Estado informou que assumiria as obras da construção de um modelo de proteção porque o contrato de concessão não previa que a concessionária arcasse com os custos. No entanto, ao analisar o contrato, a magistrada diz que consta como obrigação da Rodosol implementar obras destinadas a aumentar a segurança e comodidade dos usuários e que, por isso, a concessionária deveria ser incluída na decisão.

A Justiça está corretíssima em determinar o prazo. Só vão fazer essa obra por causa dessa ordem, senão empurrariam ela com o tempo. Se Casagrande reclamou é porque não estava nos planos dele concretizar a obra. Parabéns às autoridades competentes que deram esse ultimato. (Joziane Moura)

Até parece que vai ser a proteção da ponte que vai impedir alguém de se matar. A gente fica doente com a falta de emprego, para ter ao menos comida na mesa e um teto, aí as dívidas vêm e a depressão também. A gente precisa é de investimento em estudo, emprego, saúde... (Milena Cosme)

Entendo a preocupação com a ponte e a questão de suicídio... Dificultar o acesso vai diluir o problema e causar a falsa impressão que isso fez melhorar. Mas enquanto os governos não começarem a investir na saúde e enxergar o suicídio como uma doença e não um problema passageiro, as pessoas continuaram se matando. Invistam na contratação de mais psicólogos, tragam esses profissionais para o povo, façam campanhas de conscientização... Só assim esse número vai diminuir de verdade. (Guilherme Pedruzzi Sunderhus)

A Justiça fez certo. Há quanto tempo existe essa ponte e nada de proteção? Só assim as coisas funcionam. (Jocleia Miranda)

Acho inviável essa obra para esse fim. Quem quiser vai procura outro lugar. A ponte Rio-Niterói não tem proteção. Acho que deviam achar outra coisa. (Adesio Gobbo)

Governador Renato Casagrande criticou prazo estipulado pela Justiça para construir barreira na Terceira Ponte. Crédito: Reprodução de vídeo

Parabéns para a Justiça, que está pensando na vida das pessoas. (Maria Haydee Fredes)

Qualquer coisa que o dinheiro público puder fazer para evitar esse tipo de tragédia será boa para toda a sociedade. Contudo, infelizmente, quem chega ao ponto de querer tirar a própria vida vai encontrar um jeito. (Carlos Quartezani)

Não vai adiantar nada, porque tem outros lugares fora da Terceira Ponte para quem quiser tirar a vida. Infelizmente quem comete suicídio é porque está doente e precisa de ajuda psicológica. (Paulo Cesar Siqueira)

Casagrande critica o prazo? Ele está brincando ou está com amnésia? O que eles querem é empurrar e nada fazer. Já vi esse filme. (Renata Maria)

Vou ensinar vocês a governar: aproveitem a Baía de Vitória, criem balsas gigantes que comportem no mínimo 10 ônibus para travessias em horários de pico, interligando Vila Velha a Vitória. Menos estresse, menos suicídio. Eu ajudo na vaquinha pagando meus impostos, senhor governador. (Farley Gama)

Quarta Ponte em 2100, aquaviário em 2089, contorno do Mestre Álvaro em 2098, alambrado da Terceira Ponte em 2038, término da Leitão da Silva em 2031 e assim vai... (Hallison Simoes)

