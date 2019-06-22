Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Thalles, jogador da Ponte Preta, morre em acidente no Rio de Janeiro
Emprestado pelo Vasco

Thalles, jogador da Ponte Preta, morre em acidente no Rio de Janeiro

O acidente, segundo o Corpo de Bombeiros, envolveu duas motos, que atropelaram outras pessoas

Publicado em 22 de Junho de 2019 às 13:08

Publicado em 

22 jun 2019 às 13:08
Jogador Thalles, 24, revelado pelo Vasco e emprestado à Ponte Preta, morre em acidente Crédito: Divulgação/Vasco
O jogador Thalles, de 24 anos, morreu, neste sábado, em um acidente na cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. O atacante estava na Ponte Preta, emprestado pelo Vasco para a disputa da Série B do Brasileiro.
O acidente, segundo o Corpo de Bombeiros, envolveu duas motos, que atropelaram outras pessoas. Além de Thalles, mais uma pessoa morreu. O jogador estaria voltando de um baile funk na comunidade da Cerâmica.
Em nota, o Vasco postou uma foto de Thalles na infância, festejando um aniversário, vestindo a camisa do Vasco, e lamentou a morte do atleta. "Ainda chocados com a notícia do acidente, lamentamos profundamente o falecimento do atacante Thales Lima de Conceição Penha. Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 itens que toda casa com cachorro deve ter 
Galpão logístico, armazenamento, mercadorias
Como lucrar com a logística no Espírito Santo
Imagem de destaque
Corpo de homem é encontrado boiando na Praia do Morro, em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados