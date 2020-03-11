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Warriors x Nets

NBA terá primeiro jogo com portões fechados por conta do coronavírus

A NBA ainda não se pronunciou sobre a partida, que será a primeira sem torcida por conta da epidemia. A decisão do clube foi tomada ao consultar o departamento de saúde de São Francisco, nos Estados Unidos

Publicado em 11 de Março de 2020 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 16:52
NBA terá primeiro jogo com portões fechados por conta do coronavírus Crédito: Reprodução Twitter
Devido às crescentes preocupações com a disseminação do coronavírus, o Golden State Warriors decidiu fechar os portões do Chase Center durante o jogo contra o Brooklyn Nets, que acontecerá na noite desta quinta-feira (12).
A NBA ainda não se pronunciou sobre a partida, que será a primeira sem torcida por conta da epidemia. A decisão do clube foi tomada ao consultar o departamento de saúde de São Francisco, nos Estados Unidos, que proibiu aglomerações de mais de mil pessoas.
"Continuaremos a monitorar essa situação em evolução de perto para determinar os próximos passos para jogos e eventos futuros. Agradecemos a compreensão e paciência de nossos fãs, convidados e parceiros durante este período sem precedentes", disse o Golden State Warriors em comunicado oficial.

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Os torcedores que haviam comprado ingressos para a partida receberão reembolso do valor pago.
Além da partida desta quinta da NBA, todos os eventos no Chase Center até 21 de março serão cancelados ou adiados. Entre eles estavam shows de Post Malone, Tame Impala e Bell Biv Devoe & Friends, além do jogo entre Santa Cruz Warriors e Austin Spurs.

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