NBA chega a acordo para retorno de jogos dos playoffs no sábado

A NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos) e a a NBPA (Associação Nacional de Atletas Profissionais) anunciaram nesta sexta (28) que as partidas dos playoffs serão retomados no próximo sábado (29) após uma reunião entre jogadores, treinadores, representantes de equipes.

Segundo a diretora-executiva da NBPA, Michele Roberts, e o comissário da NBA, Adam Silver, foram assumidos alguns compromissos na reunião, como o estabelecimento de um pacto pela justiça social e a inclusão de anúncios nos jogos dos playoffs da NBA para promover maior engajamento cívico nas eleições nacionais e locais, com o intuito de ampliar a conscientização sobre o acesso e as oportunidades de eleitores.