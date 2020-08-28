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Após protestos

NBA chega a acordo para retorno de jogos dos playoffs no sábado

O anúncio da retomada foi feito após dois dias sem jogos pela competição após jogadores se negarem a jogar como forma de protesto contra o racismo nos Estados Unidos

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 15:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 15:36
NBA terá primeiro jogo com portões fechados por conta do coronavírus
NBA terá primeiro jogo com portões fechados por conta do coronavírus Crédito: Reprodução Twitter
A NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos) e a a NBPA (Associação Nacional de Atletas Profissionais) anunciaram nesta sexta (28) que as partidas dos playoffs serão retomados no próximo sábado (29) após uma reunião entre jogadores, treinadores, representantes de equipes.
Segundo a diretora-executiva da NBPA, Michele Roberts, e o comissário da NBA, Adam Silver, foram assumidos alguns compromissos na reunião, como o estabelecimento de um pacto pela justiça social e a inclusão de anúncios nos jogos dos playoffs da NBA para promover maior engajamento cívico nas eleições nacionais e locais, com o intuito de ampliar a conscientização sobre o acesso e as oportunidades de eleitores.
Este movimento começou na última quarta (26), quando o Milwaukee Bucks decidiu não entrar em quadra para o jogo 5 dos playoffs contra o Orlando Magic.
O Bucks não entrou em quadra como forma de protesto contra a injustiça racial. Estas manifestações acontecem após o caso Jacob Blake, no qual o homem negro foi baleado pelas costas pela polícia em Kenosha, Wisconsin, no último domingo (23).

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