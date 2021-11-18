Willian treina de novo com elenco do Corinthians e indica que deverá voltar ao time no clássico de domingo

Após ter seu esperado retorno no jogo contra o Flamengo, na última quarta-feira, no Maracanã, adiado, Willian trabalhou de novo sem restrições com o elenco do Corinthians na reapresentação do grupo dirigido por Sylvinho na manhã desta quinta, no CT Joaquim Grava. Assim, ele deu um bom indicativo de que tem tudo para ser relacionado para o clássico contra o Santos, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O meia-atacante está em fase final de transição para o gramado após se recuperar de uma grave lesão muscular na parte posterior de sua coxa esquerda, sofrida nos primeiros minutos do jogo contra o Fluminense, no dia 13 de outubro, em Itaquera. Ele trabalha no campo com o elenco desde o início da semana passada e vem lutando para readquirir sua melhor condição física.

Por ter também treinado sem nenhuma restrição na última segunda-feira, Willian deu um sinal de que poderia ser relacionado por Sylvinho para o jogo contra o Flamengo, mas o técnico e a sua comissão concluíram que este ainda não seria o momento adequado para convocar o atleta para uma partida.Como está há mais de um mês sem disputar um confronto, o jogador deverá retornar gradualmente ao time até recuperar a sua condição de titular absoluto, status que ele ganhou depois de ser contratado pelo Corinthians como um dos principais reforços para esta temporada, ao lado dos meio-campistas Renato Augusto e Giuliano e do atacante Róger Guedes.

Isso significa dizer que Willian deverá figurar inicialmente no banco de reservas no clássico contra o Santos e provavelmente entrará na equipe no decorrer do segundo tempo, quando poderá começar a recuperar o ritmo de jogo ideal antes de voltar a ser escalado por Sylvinho a partir do início das partidas.

REAPRESENTAÇÃO COM TREINO NA CHUVA

Menos de 12 horas após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, na noite da última quarta-feira, o elenco corintiano se reapresentou já manhã desta quinta, no CT Joaquim Grava, apesar do tempo ruim e até chuvoso em parte desta primeira atividade preparatória para o clássico contra o Santos.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no confronto no Maracanã ficaram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo, enquanto os demais jogadores foram ao Campo 1 do local e participaram do aquecimento. Em seguida, em outro gramado do centro de treinamento, Sylvinho separou o grupo em dois times e promoveu um coletivo em espaço reduzido.

Prestes a fazer o seu retorno à equipe, Willian participou desta atividade no campo. Ele já completou o prazo máximo de 5 semanas de recuperação de sua lesão, estipulado inicialmente pelo departamento médico corintiano, e com isso espera poder ser finalmente relacionado de novo para uma partida.

O elenco volta a trabalhar em treinamento marcado para a tarde desta sexta-feira no CT Joaquim Grava, onde a programação divulgada pelo clube prevê uma última atividade de preparação para o clássico no sábado pela manhã.

Na quinta posição do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, o Alvinegro entrará no G4, a zona de classificação à fase de grupos da Copa Libertadores, se derrotar a equipe santista no domingo, quando o time corintiano buscará também a sua sétima vitória consecutiva como mandante na competição.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.