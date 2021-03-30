futebol

William fala sobre expectativas no São Paulo: 'Brigar por coisas importantes'

Meio-campista foi anunciado nesta terça-feira e comentou sobre os motivos de sua chegada e também fez uma análise sobre a equipe que vem sendo montada...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 18:16

LanceNet

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O meio-campista William foi anunciado nesta terça-feira (30), como novo jogador do São Paulo. Com 34 anos e vindo de uma grande carreira no futebol mexicano, o jogador comentou sobre os motivos de sua chegada ao clube.
- Fazer parte deste clube e desta história é uma grande honra. É uma satisfação imensa, uma grande oportunidade. Darei o meu melhor para representar o escudo do São Paulo - afirmou William ao site oficial do clube.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 William assinou contrato até o final da temporada, com a possibilidade de renovação por mais um ano, realizou os exames médicos e está integrado ao elenco do técnico Hernán Crespo, onde já realizou alguns treinamentos. Ele comentou sobre a adaptação ao elenco.
- Fui bem recebido por todos e quero retribuir dentro de campo. Nada melhor do que poder vestir esta camisa e tentar ajudar. Fazer parte deste clube e desta história é uma grande honra - afirmou. O atleta defendeu o Toluca nos últimos anos. Também no México foi companheiro do goleiro Tiago Volpi e fez parte de uma geração que mudou o patamar do Querétaro, onde atuou com Ronaldinho Gaúcho.
- Eu estava no futebol mexicano há sete anos, bem adaptado, mas quando apareceu a oportunidade de defender o São Paulo não podia deixar passar. A grandeza do clube foi decisiva. O time está sendo montado para brigar por coisas importantes, e este é o meu objetivo aqui - finalizou.

