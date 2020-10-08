West Ham estuda contratação de Josh King e reforços na defesa

Crédito: Adrian Dennis / AFP

O West Ham estuda a contratação do atacante Josh King, do Bournemouth, para aumentar suas opções no setor ofensivo após a saída de Felipe Anderson, de acordo com a imprensa inglesa. O atacante está em seu último ano de contrato com o clube da segunda divisão e é avaliado em cerca de 12 milhões de libras (R$ 86 milhões).

O técnico David Moyes, que retornou a base de treinamentos do West Ham na última segunda-feira após se recuperar da Covid-19, também cogita a contratação de Craig Dawson após um acordo por Fikayo Tomori, do Chelsea, não avançar. O nome de Joe Rodon, do Swansea, também foi especulado.