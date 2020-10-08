West Ham estuda contratação de Josh King e reforços na defesa

O West Ham estuda a contratação do atacante Josh King, do Bournemouth, para aumentar suas opções no setor ofensivo após a saída de Felipe Anderson, de acordo com a imprensa inglesa. O atacante está em seu último ano de contrato com o clube da segunda divisão e é avaliado em cerca de 12 milhões de libras (R$ 86 milhões).
O técnico David Moyes, que retornou a base de treinamentos do West Ham na última segunda-feira após se recuperar da Covid-19, também cogita a contratação de Craig Dawson após um acordo por Fikayo Tomori, do Chelsea, não avançar. O nome de Joe Rodon, do Swansea, também foi especulado.
Os Hammers buscam encontrar mais equilíbrio na equipe após um início ruim no Campeonato Inglês, mas com dois últimos jogos excelentes. Apesar da janela internacional já ter fechado, clubes da Premier League podem negociar com equipes da Championship até o próximo dia 16 de outubro.