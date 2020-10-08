Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

West Ham estuda contratação de Josh King e reforços na defesa

Atacante do Bournemouth está em seu último ano de contrato e é avaliado por um preço acessível. Zagueiros do Watford e Swansea também estão na mira de David Moyes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2020 às 11:05

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 11:05

Crédito: Adrian Dennis / AFP
O West Ham estuda a contratação do atacante Josh King, do Bournemouth, para aumentar suas opções no setor ofensivo após a saída de Felipe Anderson, de acordo com a imprensa inglesa. O atacante está em seu último ano de contrato com o clube da segunda divisão e é avaliado em cerca de 12 milhões de libras (R$ 86 milhões).
O técnico David Moyes, que retornou a base de treinamentos do West Ham na última segunda-feira após se recuperar da Covid-19, também cogita a contratação de Craig Dawson após um acordo por Fikayo Tomori, do Chelsea, não avançar. O nome de Joe Rodon, do Swansea, também foi especulado.
Os Hammers buscam encontrar mais equilíbrio na equipe após um início ruim no Campeonato Inglês, mas com dois últimos jogos excelentes. Apesar da janela internacional já ter fechado, clubes da Premier League podem negociar com equipes da Championship até o próximo dia 16 de outubro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados