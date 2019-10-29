Vitória x Rio Branco pode ser suspenso após advogado entrar na justiça

O estádio Salvador Costa vai receber o jogo de volta da semifinal entre Vitória e Rio Branco Crédito: Richard Pinheiro

Segue dando "pano pra manga" a remarcação do jogo de volta das semifinais da Copa Espírito Santo, entre Vitória e Rio Branco. Inicialmente marcado para sábado (02), depois remanejado para a sexta-feira (01) à noite, e posteriormente deslocado para esta quarta-feira (30) à tarde, às 15h, o duelo pode inclusive não acontecer.

Um advogado da Capital entrou com uma ação na justiça nesta terça-feira (29) solicitando a suspensão da partida e o seu rearranjo para outra data. Acusando a Prefeitura de Vitória e a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), e não o Vitória, clube mandante, Carlos Zaganelli alega que atua pela segurança das crianças que estudam numa escola que fica em frente ao Estádio Salvador Costa. O trânsito na região, que também pode ser afetado quando a partida terminar foi outro ponto destacado.

Os motivos vão ao encontro de outra alegação: possíveis brigas entre torcedores logo após a partida, que termina quase no mesmo horário em que os alunos deixariam a escola. O advogado, que é pai de um aluno da instituição de ensino, destaca que tem recebido apoio dos moradores do bairro contra o que chama de "irresponsabilidade" dos envolvidos na marcação do jogo para esta data e horário.

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"A Federação de Futebol resolveu fazer uma semifinal da Copa ES em pleno horário de expediente e saída de escolas e empresas, numa quarta-feira, no Estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira. A cidade está toda voltada para a Copa do Mundo e o reforço policial está à disposição de diversas seleções estrangeiras, o que poderá colocar em risco a segurança de moradores e frequentadores da região nesse jogo das maiores torcidas do Estado: Vitoria e Rio Branco. O confronto será inevitável como já ocorreu em tempos não tão distantes assim. Para piorar, em frente ao estádio, existe uma das maiores Escolas do Estado, onde, justamente na hora da saída do jogo, será a hora da saída dos alunos. Sou contra esta irresponsabilidade. A Prefeitura de Vitória, por sua vez, nada fez para impedir isto. Por isto, ajuizei hoje uma Ação Popular para que a Justiça determine o reagendamento desta partida para outro dia, que não conflite com a rotina do bairro, preservando assim nossos moradores, nossas crianças e nosso patrimônio. Não sou contra o futebol, sou contra as irresponsabilidades que estragam esta linda festa."

Ainda segundo o advogado, a ação foi impetrada apenas ao meio-dia desta terça-feira (29) por causa do feriado do Dia do Servidor Público, celebrado na segunda-feira (28) e que ocasionou que não tivesse atividade no poder judiciário. Inclusive, Carlos Zaganelli afirmou que caso seja confirmada a suspensão, que pode acontecer até esta quarta-feira (30), um oficial de justiça iria até o Salvador Costa para entregar a intimação à diretoria do Vitória.

Presidente do Vitória foi surpreendido

Procurado pela reportagem, o presidente do Vitória, Ademar Rocha, se disse tranquilo sobre a segurança do clássico e não vê motivos para o seu cancelamento.

"Já foram feitos vários jogos ali neste horário com a segurança toda da Polícia Militar e Guarda Municipal. Não vai ter problema nenhum até porque serão 100 torcedores do Rio Branco, não vejo problema nenhum. Mas decisão judicial, cumpre-se, não se discute. Inclusive a Polícia Militar esteve no Salvador Costa hoje, ficaram aqui por alguns minutos para avaliar várias questões de segurança.

Federação de Futebol garante partida

Quem também se pronunciou foi a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), por meio do seu presidente Gustavo Vieira. O dirigente garantiu que a partida vai acontecer, pois a entidade e o clube mandante estão seguindo à risca as orientações da PM.