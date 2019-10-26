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Copa ES

Rio Branco e Vitória empatam no jogo de ida das semifinais

Rivais centenários fazem partida pegada no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 17:46
Rio Branco-ES e Vitória-ES empatam no jogo de ida das semifinais da Copa ES Crédito: Alberto Borém/Vitória FC
Todo a polêmica que precedeu a semifinal da Copa Espírito Santo 2019, enfim a bola rolou para o jogo de ida entre os centenários Rio Branco-ES e Vitória-ES. Dentro do campo irregular do estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, as duas equipes rivais fizeram um jogo muito pegado, com poucas chances de gol e não saíram do 0 a 0.
Nas semifinais da Copa ES não existe vantagem. Após o empate no jogo de ida, quem vencer a partida de volta garante a vaga na decisão. Em caso de um novo empate, a disputa será nas cobranças de pênaltis.
O segundo e decisivo jogo entre Vitória e Rio Branco acontece na próxima quarta-feira, às 15h, no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira. Quem avançar pega na final o vencedor do confronto entre Real Noroeste e Serra.
O jogo
Primeiro tempo com domínio do Rio Branco. O time começou melhor e mais objetivo, sempre explorando o lado direito do Vitória. O Alvianil chegou a equilibrar, mas sequer levou perigo. No fim, o Brancão retomou as ações e não deixou o Vitória passar do meio de campo.
No segundo tempo o Alvianil voltou jogando no ataque e criou duas boas oportunidades. A primeira com Cássio e a segundo com Rodrigo César, que acertou o travessão. A partir da entrada de Gleyson, o Rio Branco equilibrou o jogo e por falta de capricho de Iury não saiu de campo com o triunfo. Antes do fim, o Alvianil respondeu com uma nova bola na trave do goleiro Diogo, desta vez em uma finalização de Thauan.

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