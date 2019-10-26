Rio Branco e Vitória empatam no jogo de ida das semifinais

Rio Branco-ES e Vitória-ES empatam no jogo de ida das semifinais da Copa ES Crédito: Alberto Borém/Vitória FC

Todo a polêmica que precedeu a semifinal da Copa Espírito Santo 2019, enfim a bola rolou para o jogo de ida entre os centenários Rio Branco-ES e Vitória-ES. Dentro do campo irregular do estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, as duas equipes rivais fizeram um jogo muito pegado, com poucas chances de gol e não saíram do 0 a 0.

Nas semifinais da Copa ES não existe vantagem. Após o empate no jogo de ida, quem vencer a partida de volta garante a vaga na decisão. Em caso de um novo empate, a disputa será nas cobranças de pênaltis.

O segundo e decisivo jogo entre Vitória e Rio Branco acontece na próxima quarta-feira, às 15h, no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira. Quem avançar pega na final o vencedor do confronto entre Real Noroeste e Serra.

O jogo

Primeiro tempo com domínio do Rio Branco. O time começou melhor e mais objetivo, sempre explorando o lado direito do Vitória. O Alvianil chegou a equilibrar, mas sequer levou perigo. No fim, o Brancão retomou as ações e não deixou o Vitória passar do meio de campo.